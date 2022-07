Gema, la hija de Ana María Aldón, su gran defensora: 'No me gustan algunas actitudes' La hija de Ana María Aldón arremete contra la familia Ortega Cano animando a su madre a buscar su felicidad

Uno de los mayores apoyos de Ana María Aldón es su hija: Gema Aldón. En estos momentos en los que la diseñadora no está pasando por su mejor etapa, su descendiente ha dado un paso al frente para defender a capa y espada a su madre, ante la crisis que está sufriendo con José Ortega Cano. Y es que Gema Aldón no ha querido dejar sola en ningún instante a la mujer del diestro. Por este motivo, le ha querido dar una sorpresa a su madre con su aparición en público y ha hablado de manera contundente y clara respecto a la actitud que están teniendo desde la familia Ortega Cano con Ana María: "Yo creo que ella no es feliz del todo con la vida que tiene", se sinceraba la primogénita de la diseñadora con Toñi Moreno en Déjate querer.

Gema Aldón ha comentado estar muy pendiente de su madre a diario. "Aquí estoy yo para levantarla. Cuando la veo y está conmigo, sí la veo feliz, pero creo que ella no es feliz con la vida que tiene", confesaba la descendiente de la mujer del diestro. Hubo un tiempo en el que la primogénita de Ana María Aldón vivió con los Ortega Cano. Cuando se marchó, se hablaba de si había vivido una situación incómoda con la familia, sin embargo, la hija de la colaboradora ha asegurado que echaba mucho de menos su hogar, Sanlúcar de Barrameda, y que Madrid no era su lugar: "Cuando he vivido allí me he sentido una más, es verdad que voy a lo mío, pero yo no me he sentido desplazada. También he estado con mi madre", explicaba la joven de 22 años.

Respecto a cómo se encuentra con Gloria Camila, Gema Aldón no se ha quedado callada y ha reconocido no mantener ningún tipo de relación con ella: "Las veces que nos hemos visto 'hola y adiós'", contaba, aunque al principio sí que llegaron a tener cierta amistad, "hay cosas y actitudes que no me gustaban y decidí apartarme". La joven continuaba explicando: "Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo corto rápido, pero no me gustan muchas actitudes con mi madre. Los gestos, las miradas... No tiene por qué ser insultos. Siento que mi madre vale mucho más de cómo la valoran. Eso es lo que siento".

Además, Gema ha confesado haber escrito algún mensaje a Gloria Camila: "Soy persona, es mi madre, y me duele. Son muchas cosas. Le mandé un mensaje y no tuve respuesta y me ha bloqueado". Por otro lado, la primogénita de Ana María también ha tenido palabras hacia el marido de su madre: "Nuestra relación siempre ha sido de respeto y de cariño, es el padre de mi hermano y tiene todo el respeto del mundo. Para mí mi hermano es lo más bonito que tengo junto a mi hija. No puedo decir una mala palabra del padre de mi hermano", se sinceraba.

Para redondear la sorpresa a su madre, Gema Aldón ha querido mandarle un mensaje de apoyo, haciéndole ver lo importante y valiosa que es para ella: "Cuánto vale mi madre, eres una mujer de bandera. Nos tienes aquí a tu familia, a tu familia. En las buenas pero sobre todo en las malas, siempre estamos para ti y yo más que nadie. Gracias por todos los valores que me has dado porque yo se lo estoy inculcando así a mi hija. Que se entere todo el mundo. Tu familia... Tu familia estamos contigo y vamos a salir de esto juntas porque yo te voy a ayudar".