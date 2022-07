Ana María Aldón lanza un contundente mensaje a sus compañeros antes de su esperado regreso a la televisión

Ana María Aldón está pasando por una de las peores etapas de su vida. Tras haberse ausentado de su trabajo en televisión -por prescripción médica- hace casi un mes, la mujer de José Ortega Cano vuelve a reaparecer en la pantalla para abrirse en canal y responder a todas las preguntas, con el fin de zanjar así las polémicas en torno a su matrimonio y todo lo que le rodea. Lo hace en Déjate Querer, programa que se grabó hace unos días. Y desde ese plató, Ana María Aldón ha lanzado un mensaje muy contundente a todos los compañeros del programa para el que trabaja, Viva la vida, donde podrá dar más explicaciones mañana, esta vez, en directo.

Ana María Aldón rompe su silencio: 'He llegado hasta aquí por aguantar demasiado'

Desde que Ana María Aldón tomara la decisión de apartarse temporalmente de la televisión, la diseñadora ha recibido multitud de críticas durante este tiempo. En esa emisión previa a la entrevista de esta noche, la mujer del torero ha reconocido que no le han sentado nada bien los comentarios de sus compañeros de plató, a los que les ha dirigido las siguientes palabras: "Ojalá que no estén nunca donde me encuentro y menos donde me he encontrado hace un mes, que no tengan que vivirlo en sus carnes. Y si no entienden es porque no hablo y no cuento", contestaba de forma seria y contundente. Ante estas declaraciones, las cuales han tenido diferentes opiniones, sus compañeros de programa van a poder responder a Ana María en directo este domingo, porque tal y como ha adelantado la presentadora Emma García, la mujer de Ortega Cano regresa a su puesto de trabajo para contestar a todas las cuestiones.

Todo lo que se sabe de la retirada de Ana María Aldón del foco mediático

Ana María Aldón se enfrentará esta noche a preguntas incómodas. Desde la cadena han adelantado algunas pinceladas de lo que será la entrevista con Toñi Moreno en Déjate querer. Una de las cuestiones destacadas es la de si aceptaría o no el divorcio en el caso de que Ortega Cano se lo pidiera, y la cara que muestra la diseñadora es de gran seriedad. Los rumores de ruptura en la pareja comenzaron meses atrás, aunque ninguno de los dos ha confirmado su distanciamiento en ningún momento. Sin embargo, se conoce que Ana María se ha trasladado temporalmente del domicilio familiar y verles viajando por separado no ha hecho más que aumentar las dudas sobre su matrimonio.

Ana María Aldón, muy afectada tras la intervención en directo de su cuñada Conchi Ortega

La esperada vuelta a la televisión de Ana María Aldón se produce justo una semana después de que saltaran las alarmas en el programa en el que colabora, acerca de su estado de salud, asegurando que la diseñadora había "tocado fondo". Por este motivo, la mujer de Ortega Cano había decidido alejarse de los focos. Para más inri, su representante Marc Florensa se ha mantenido al margen de toda la polémica alrededor de Ana María y se ha pronunciado para defenderse a sí mismo de ciertas críticas, llegando a reconocer que "cada entrevista y cada acción" que la mujer del diestro ha realizado ha sido aceptada por ella.