Ana María Aldón, muy afectada tras la intervención en directo de su cuñada Conchi Ortega

Ana María Aldón lleva varias semanas en el ojo del huracán y hace unos días quiso zanjar los rumores de crisis en su matrimonio con José Ortega Cano. "Ya hemos hablado y estamos perfectamente", decía la protagonista, que este sábado volvía a hablar sobre cómo había se había encauzado de nuevo su relación con el torero, hasta que recibió la llamada inesperada de su cuñada Conchi Ortega, hermana del torero, que quiso intervenir en directo en Viva la vida para negar tajantemente que ella filtrase información a la prensa. La conversación acabó tensándose por momentos. "Nunca te he caído bien. Ni yo ni mi familia", confesaba en directo la mayor de los Ortega Cano dirigiéndose a Ana María.

Ana María Aldón ha insistido durante estas semanas que había una persona dentro de su familia que había estado revelando información en contra de ella. Sin embargo, en ningún momento había pronunciado su nombre. No obstante, alguno de los colaboradores del programa mencionaba a Conchi, la hermana de José Ortega Cano. En un momento dado de la conversación, y de forma repentina, la cuñada de la diseñadora ha querido entrar en directo para pedir que la dejasen de nombrar: "Quiero dejar claro que a mi hermano le deseo todo lo mejor, mi hermano no le cuenta nada a nadie. Ya hace cuatro años que no voy a casa de mi hermano. ¿Qué he hecho yo malo?", explicaba, añadiendo que José Ortega Cano no contaba nada "a nadie".

La peluquera ha recordado cuando conoció a Ana María, "a mí me dio mucha alegría", confesaba. Pero con el paso del tiempo, la deriva de la relación entre las dos ha acabado en otro punto, el cual les ha llevado a estar sin hablar y sin verse durante mucho tiempo, a pesar de que con su hermano José Ortega Cano sí que ha coincidido: "Mi hermano ha venido a verme ahora que estoy recién operada. Me gustaría que tuviera esa libertad de contarle sus cosas a sus hermanos, porque yo ya tengo bastante". Durante la conexión telefónica, Conchi Ortega ha aprovechado para pedir disculpas a Ana María Aldón por unas duras declaraciones que hizo cuando la colaboradora estaba concursando en Supervivientes, algo que la diseñadora ha aclarado que ella no había tenido "en cuenta esas palabras tan feas".

Pero con el paso de los minutos la conversación entre las dos se ha ido torciendo. "Por el motivo que sea, yo a ti no te he caído bien, ni yo ni mi familia. Esas cosas saltan a la vista, no hace falta que nadie me convenza", le decía Conchi Ortega a Ana María Aldón, señalando que la diseñadora tampoco tenía buena relación con el resto de hermanos de su marido, una declaración que ha afectado visiblemente a la colaboradora, la cual ha tenido que hacerse una pregunta en voz alta: "¿Qué es lo que he hecho yo para merecerme tanta basura?". Según la peluquera, ambas no se hablaban desde hace cuatro años, algo que ha tenido que corregir Ana María, puntualizando que eran dos años antes de su partida a Honduras. Para zanjar el tema, Conchi Ortega ha terminado deseando lo mejor para su hermano, pero sobre todo que no se le mencionase más: "Yo no quiero que me nombre más. Lo que quiero es que te lleves bien con mi hermano y que sea muy feliz".

Al terminar la conexión telefónica, Ana María Aldón se ha quedado visiblemente preocupada por la situación que acababa de vivir en el plató. Tanto ha sido así que ha querido compartir una reflexión con todo el mundo: "El problema es que estoy estorbando". Unas declaraciones que han sorprendido a los allí presentes. "Yo no me meto en la vida de nadie. No le digo a nadie lo que tiene que hacer. Nada. Solo vivo mi vida con mi marido y mi hijo. Yo no he venido al mundo para satisfacer las necesidades de los demás. Nadie me tiene que decir cómo vivir mi vida", sentenciaba la mujer de José Ortega Cano, añadiendo que ella es "libre de tener con mis cuñados la relación que a mí me dé la gana, el problema es que yo estoy siendo muy molesta para algunos y me quieren llevar por donde ellos quieren".

Su relación con Gloria Camila y Rocío Flores

Antes de la llamada telefónica, Ana María Aldón ha querido dejar claro que "a mis 44 años ya no me lee la cartilla nadie" y que con su marido no había tenido "ninguna crisis". Además, ha querido hacer una aclaración respecto a Gloria Camila, con la que ha dicho que tiene "una relación más estrecha" y con la que mantiene una "buena relación", y respecto a Rocío Flores: "Tengo la misma relación que he tenido siempre. Cuando ella viene a casa nos saludamos con mucho respeto y con cariño, y ella se va para su casa y yo me quedo en la mía", zanjaba la conversación, terminando hablando de forma clara sobre su libertad ante las situaciones: "Sigo siendo libre, otra cosa es que a ellas le parezca mal que yo haya dicho cómo me encuentro en un momento dado".

