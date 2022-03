¿Quién dijo crisis? Ortega Cano y Ana María Aldón reaparecen muy sonrientes y enamorados

Felices, sonrientes y más enamorados que nunca. Así es como han reaparecido José Ortega Cano y Ana María Aldón en esta imagen que acaba de publicar la colaboradora de televisión. Después de una semana en la que se hablado (y mucho) sobre la crisis que estaría atravesando su matrimonio, Ana María ha decidido dar por zanjados los rumores demostrando que una imagen vale más que mil palabras. "Maravilloso el día de ayer en el Cortijo el Trobal", ha escrito la diseñadora junto a esta foto en la que les vemos de lo más cómplices.

"Enhorabuena a nuestros amigos Mariano y Ángela por el bautismo de su pequeña Ana Patricia. Gracias de todo corazón por por hacernos partícipe de este día tan importante", ha dicho la colaboradora de Viva la vida, a la que vemos radiante y presumiendo de figura con un bonito vestido de color aguamarina y originales pendientes blancos de la firma Punto Lana.

El hecho de que el matrimonio haya reaparecido así públicamente pone de manifiesto no solo que siguen juntos sino que están tan enamorados como el primer día. Ha sido su manera de poner punto y final a todas las informaciones que han circulado por los medios durante estos días, asegurando que Ana María estaba decidida a separarse del diestro.

Todo comenzó el pasado 5 de marzo, cuando Aldón hizo unas declaraciones en televisión que han dado mucho que hablar. La diseñadora andaluza aseguró que no estaba pasando por un buen momento y que le gustaría que le "dieran su sitio" en la familia. Ana María aseguró que la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco había afectado a su matrimonio, sobre todo, a raíz de unos comentarios del torero confesando que seguía enamorado de Rocío Jurado y que la echaba de menos. "Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona", dijo de manera contudente. "Hemos pasado etapas muy malas juntos, y yo he estado ahí. Espero que llegue un momento en el que disfrutemos y vivamos la vida", añadió.

Sus palabras desataron una oleada de reacciones no solo por parte de compañeros de televisión sino también de miembros de la familia, como es el caso de Gloria Ortega, Rocío Flores o Rosa Benito. Este fin de semana, justo una semana después de sincerarse en directo, Ana María ha vuelto a sentarse en el plató de Viva la vida para hablar del revuelo que ha causado: "Yo no considero que haya hecho público un tema privado ni un tema que se deba quedar en casa, yo creo que lo que hablé ha sido consecuencia de sus propias palabras también, como el tema de Rocío Jurado, que dice que él estaba muy enamorado y que la echaba de menos... Eso no le he dicho yo. Yo no he sacado nada a la luz".

Sus últimas declaraciones

Ana María aseguraba que su marido "es muy buena persona" y que no tiene "ninguna intención de hacerle daño", pero que esperaba que, después de las declaraciones que hizo, hubieran tenido una conversación al llegar a casa. "No me ha dicho nada, absolutamente nada. Yo esperaba una reacción... pero no ha habido respuesta", decía cabizbaja. La diseñadora no entiende por qué ha habido tanta polémica, ya que cree que: "A la persona que menos le puede sorprender lo que dije públicamente es a él. Un matrimonio son dos personas, que viven, que se conoce todo el uno del otro, los miedos, las preocupaciones... y se comparte todo. Él sabe lo que yo dije".

La mujer de Ortega Cano se mostró muy seria y visiblemente afectada por todo lo que ha vivido durante estos días. Es más, también quiso hacer una reflexión al respecto: "Yo no sé en qué idioma hablo... lo mismo tengo que patentar un idioma para que se me entienda hablando... o lo mismo es que no debo hablar. No sé...". El sábado vimos a una Ana María bastante triste, pero la imagen que acaba de publicar con su marido demuestra que siguen juntos y que su matrimonio ha vuelto a salir fortalecido tras este último episodio.

