Ana María Aldón responde a los rumores de crisis en su matrimonio y confiesa pasar por un delicado momento personal

Ana María Aldón no está atravesando su mejor momento matrimonial con José Ortega Cano. La colaboradora de televisión ha querido confesar sus sentimientos tras pasar una etapa difícil después de la emisión de los documentales de Rocío Carrasco sobre su madre Rocío Jurado. Pero, a pesar de esto, la colaboradora televisiva ha intentado ser muy clara para no avivar los rumores de crisis en la pareja. Por este motivo, y aunque el asunto que se estaba abordando en el espacio presentado por Emma García no era el suyo, la conductora del programa ha querido incidir en cómo estaba Aldón, ya que sentía que había "algo que necesitas y que no tienes". Ante esta afirmación, Ana María se ha sincerado y ha explicado cómo se encuentra su relación actual con el diestro: "Yo también quiero sentir que hago dichoso a mi marido y sentir que es feliz conmigo", confesaba en directo en Viva la vida.

"Por favor, que el otro día me costó un disgusto cuando llegué a casa. No sigas por ese camino. Lo que yo dije la semana pasada es que tenía ganas de salir, de divertirme, de irme a la feria. No sentó muy bien eso", contaba Ana María Aldón, dejando sorprendidos al resto de colaboradores y a la presentadora. "¿Tienes que medir mucho lo que digas porque, sin querer, lo dices?", le respondía Emma García, a lo que la de Sanlúcar le contestaba tajantemente que "cada vez mido menos lo que quiero decir. Las consecuencias serán las que sean. Yo tengo que ser yo y opinar en mi propio nombre y derecho".

Pero el motivo por el que Ana María se encuentra así se remonta a una entrevista de José Ortega Cano el pasado mes de agosto, en el mismo plató que su mujer, en la que afirmaba que "el amor de su vida" había sido Rocío Jurado: "Ese fue el punto en el que me planteé muchas cosas. Dices 'jolín, estamos venerando a una persona que, desgraciadamente, ya no está, y los que estamos aquí no tenemos nada que decir'", expresaba Aldón, haciendo referencia a que "si mi marido fue tan feliz con Rocío Jurado haciendo cosas... Yo no soy Rocío Jurado pero soy persona. Yo también quiero sentir que hago dichoso a mi marido y sentir que es feliz conmigo".

Ante estas palabras apesadumbradas, Emma García no dudaba en darle un consejo por la situación que estaba viviendo con su matrimonio y su vida: "Piensa en ti, que has pensado mucho en los demás", le decía a Ana María Aldón, algo que la propia colaboradora ha agradecido. Además, la gaditana no quiere volver a sufrir lo que sufrió en su día: "El final de 2021 ha sido muy duro porque me veía de nuevo en las puertas del pozo de la depresión y no me da la gana. No quiero caer otra vez en una depresión, me niego a pasar otra vez por eso, por ese motivo necesito vivir", respondía de forma clara y directa. Por su parte, la presentadora zanjaba el tema con una reflexión sobre el amor y las declaraciones que acababa de hacer Ana María Aldón: "Esto pasa en todas las parejas, que a veces se va a ritmos diferentes para llegar finalmente al mismo ritmo".

