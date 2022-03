¿Hay crisis en su matrimonio? José Ortega Cano y Ana María Aldón responden

Loading the player...

José Ortega Cano ha respondido con naturalidad a los rumores de crisis en su matrimonio con Ana María Aldón. El 5 de octubre de 2018 la pareja se daba el 'sí, quiero' en una boda de la que ¡HOLA! no perdió detalle. Hoy, la revista Diez Minutos ha publicado en su portada una exclusiva que apuntaba al regreso a la televisión de su esposa como la causa de un distanciamiento en la pareja. Además, la exconcursante de Supervivientes se habría trasladado a Cádiz, pero no con el objetivo de poner tierra de por medio. El diestro ha opinado sobre la nueva etapa que está viviendo su mujer como colaboradora en Viva la Vida y ha explicado el motivo por el que ella ha viajado hasta su ciudad natal. Por su parte, Ana María Aldón también ha respondido a los rumores. Dale al play y no te lo pierdas.

