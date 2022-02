Ana María Aldón agradece a Rocío Carrasco el gesto que ha tenido hacia Ortega Cano La colaboradora de 'Viva la vida' también ha salido en defensa del torero y asegura rotundamente que no él no es tacaño

Loading the player...

El programa Montealto: regreso a la casa, está dando muchos titulares. Entre otras cosas, Rocío Carrasco explicaba el motivo por el que no pasó más tiempo con Gloria Camila y José Fernando cuando eran pequeños: "Cuando tenía que estar con esos niños, con mis hermanos, estaba. Y he estado muchísimo", ha dicho la hija de La más grande, añadiendo además que ella nunca falló a ninguno de los dos. "No puedo explicar mucho más porque si no revelaría un episodio de la docuserie, pero de verdad que todo se sabrá", ha añadido. La hija de Pedro Carrasco justificaba las razones por las quizás no era la mejor referente para ellos en ese momento. "A la hermana mayor se le había muerto el padre, la madre y estaba viviendo lo que estaba viviendo. Hay que tener un poco de miramiento. Yo no podía ni conmigo". Rocío Carrasco también tuvo unas palabras hacia Ortega Cano, justo en el momento en que fallecía la artista de Chipiona. Un gesto que ha gustado especialmente a Ana María Aldón, que se lo ha agradecido ante los reporteros. Dale al play y escucha sus declaraciones.

- La noche más emocionante de Anabel Pantoja: del amor incondicional de su madre al baile flamenco con Raquel Bollo

- Manuel, Julio, María Ángeles... ¿Quiénes son los siete hijos de Manuel Benítez 'El Cordobés'?

- La rotunda respuesta de Irene Rosales cuando le preguntan por los rumores de infidelidad de Kiko Rivera

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.