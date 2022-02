La rotunda respuesta de Irene Rosales cuando le preguntan por los rumores de infidelidad de Kiko Rivera

Loading the player...

No están siendo unos días fáciles para Irene Rosales tras las duras declaraciones de Kiko Rivera contra su hermana Isa en una conocida revista. La colaboradora de El programa de AR confesaba contestaba entre lágrimas al DJ: “Lo veo grave, es algo que me ha hecho sentir muy mal, he leído la entrevista y sé perfectamente lo que podría hacer. Él no nos quiere, se cree superior y me tiene odio. Hablaré con mi abogado para saber qué rumbo voy a tomar, pero todavía no lo sé". ¿Qué opina Irene Rosales de estas palabras de Isa Pantoja? Además, durante esta semana varios colaboradores han asegurado que Kiko Rivera habría sido infiel a su mujer durante la pasada Nochevieja. Dale al play y no te pierdas la rotunda respuesta de Irene Rosales al respecto.

