Quién es Javier Terrón, el 'influencer' al que relacionan con Rocío Flores

Hace unos días que saltaban los rumores de ruptura entre Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar, pero la hija de Antonio David Flores reapareció junto a su pareja en Málaga, paseando entre risas y charlas y mostrándose muy unidos. Y aunque la colaboradora de Mediaset dejó claro que no iba a confirmar o desmentir su separación, lo cierto es que muchos medios relacionan a la nieta de Rocío Jurado con el influencer Javier Terrón. Según el perfil laboral del nuevo amigo de Rocío, realizada labores de publicidad y el márketing en Imagiren Talents, empresa en la que Rocío ha comenzado recientemente para desarrollar su faceta como influencer, y donde tal y como él mismo se denomina está "especializado en conexiones de empresas para lograr los objetivos de ambos con éxito (repercusión, viralización, crecimiento...)".

A pesar de que ninguno de los dos ha revelado nada sobre si hay algo más entre ellos, unas fotos juntos saliendo de casa de Gloria Camila Ortega Cano, a la que Javier ha inmortalizado con su cámara en numerosas ocasiones, han provocado que Rocío cuente a El programa de Ana Rosa cuál es la relación que les une. "Ella me dice que Javier Terrón es un compañero, ellos comparten una persona que se encarga de llevarle las redes sociales y la publicidad. Me cuenta que trabajan juntos y que si hay algo más o no el tiempo lo dirá", ha revelado Pepe del Real. Aunque no hay muchos más datos sobre el influencer, sus perfiles sociales hablan mucho sobre él.

Apasionado de los viajes, Javier muestra lo mucho que le gusta conocer todos los rincones del mundo (Londres, París, Santorini, Nueva York). Parece que le encantan la fotografía, la moda, los animales y la musica, ya que no duda en promocionar a jóvenes promesas a las que desea en su perfil mucho éxito cuando sacan nuevas canciones. "Hoy es un día muy importante porque mi baby Ambar Garcés saca oficialmente su primer single Con Derecho a Roce para todas las plataformas. Es un verdadero temazo y estoy completamente seguro de que lo va a petar", relata en una fotografía junto a la artista. Pero no solo eso, el nuevo amigo de Rocío Flores es todo un amante del deporte: bucea, monta en bici, nada, va al gimnasio y hace surf.

Y aunque Rocío ha paseado junto a Manuel en los últimos días, lo cierto es que no ha querido revelar si lo ha dejado con él o no: "No voy a cruzar esa línea, no voy a hablar de mi relación e intimidad", comentó a Joaquín Prat, quien este martes 8 de marzo muy enfadado se ha dirigido a ella porque no quiso hablar sobre Javier y después ha resultado que había unas fotografías de los dos juntos. "Rocío se sentó aquí, yo le pregunté y no contestó a nada, cero patatero, y ahora hay imágenes", ha dicho el presentador sobre la colaboradora de su programa.

