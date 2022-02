De Fidel Albiac a la decisión sobre su hija: Rocío Carrasco responde a las últimas polémicas

Este miércoles, Rocío Carrasco ha hecho algo que nadie esperaba. La hija de 'La más grande' ha acudido por primera vez al plató de El programa de Ana Rosa para promocionar el nuevo episodio de su programa, Montealto, pero también para hablar de todos los frentes que tiene abiertos con su familia. Hemos visto a una Rocío muy tranquila, hablando calmada aunque sin poder evitar la emoción en algunos momentos, como cuando ha hablado de sus dos hijos, Rocío y David Flores. Su entrevista nos ha dejado muchos titulares y hemos recogido los más impactantes y significativos:

- ¿Cuál es el motivo de su cambio de imagen? La estilista de Rocío Carrasco nos da la respuesta

VER GALERÍA

- "No estoy capacitada ni emocional ni médicamente para responder a preguntas que se me preguntan a diario"

- "Los Jurado, los Mohedano y los Carrasco que no han hablado nunca, por respeto a mí, van a hablar"

- "Creo que ha llegado el momento en el que a mi hija la voy a dejar a un lado"

- "Mi madre es la que decide en su testamento que en esa casa no se quede a vivir José Ortega Cano"

- "Si pudiera reescribir mi historia, mis hijos hoy por hoy estarían conmigo"

- "Si no me hubiera importado el sufrimiento de mis hijos, no habría vivido lo que he vivido estos últimos 20 años"

- "Cometí el error de dar la custodia compartida a un psicópata"

- "Vengo de que me insulten por la calle, a de repente sentir el apoyo, el cariño y la admiración"

- "Esa conversación con Gloria llegará en el momento en el que yo esté preparada"

- "Fidel seguirá defendiéndose donde cree que debe hacerlo, que es por la vía legal"

- "Mi madre estaría orgullosa de mí por haber sido capaz de hablar, de enfrentarme, de vencer el miedo..."

- "Si ella estuviera viva seguramente nada hubiera sucedido"

- " Yo no solo he narrado mi historia, sino que la he demostrado"

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.