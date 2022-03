Conchi, la hermana de Ortega Cano, defiende al torero tras las declaraciones de Ana María Aldón

Desde la pasada semana, Ana María Aldón se encuentra en el punto de mira a raíz de unas declaraciones que la mujer de José Ortega Cano en televisión. La andaluza aseguró que no estaba pasando por un buen momento y que le gustaría que le “dieran su sitio” en la familia. Ana María aseguraba que la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco había afectado a su matrimonio, sobre todo, a raíz de unos comentarios por parte del torero en las que declaraba que seguía enamorado de Rocío Jurado y la echaba mucho de menos. “Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo”, sentenciaba Aldón.

Este fin de semana, Ana María se ha vuelto a pronunciar durante la emisión de Viva la vida y ha descartado que su intención sea separarse del torero. “Cuando yo crea, si tenemos que decidirlo, separarnos, lo hacemos y punto”, dijo la colaboradora. Visiblemente afectada, la de Sanlúcar ha reconocido que sus declaraciones no han tenido efecto en su marido. “Cuando llego a casa no pasa nada, Ortega no me dice nada, absolutamente nada. Yo esperaba una reacción, pero no ha habido respuesta. Hemos hablado de todo, pero de eso no”, recalcaba Ana María.

Apenas unas horas después de las últimas declaraciones de la andaluza, algunos de los miembros del entorno del torero se han pronunciado al respecto. El programa Viva la vida ha podido hablar con la hermana de José Ortega Cano, que ha salido en defensa del diestro. Conchi ha manifestado que su hermano “es un santo”. “Ni voy a opinar, ni quiero saber nada. Mi hermano se porta muy bien”, ha dicho. Conchi ha asegurado que a veces critica al diestro por esto: “yo a veces le digo, ‘José no vayas a creerte que eres San José’. Mi hermano es muy buena gente”, ha recalcado.

Aunque no ha querido opinar sobre cómo está el matrimonio, sí ha reconocido que ha podido ver a Ana María recientemente: “claro que la he visto”, ha confirmado. Conchi ha manifestado que Ana María no le ha dicho nada de la situación y ha recalcado que, según lo que ella sabe, no hay problemas entre el matrimonio: “yo los veo estupendamente, lo que sale en la televisión y los veo muy bien. Siempre cogidos, ella de él, él de ella”, ha explicado, aunque ha reconocido que hay que tener en cuenta la diferencia de edad entre ambos: “claro, eso también hay que mirarlo”.

La hermana de Ortega Cano ha reconocido que no ha hablado con la pareja sobre una posible crisis: “no, no me ha dicho nada, ni yo quiero preguntar”, aunque ha comentado que no cree que vayan a separarse: “no se van a separar, eso es una tontuna”.

Según ha dicho José Antonio Avilés, las últimas declaraciones de Ana María Aldón sí que provocaron una reacción en el diestro: “tenían un viaje previsto para ir al bautizo de un familiar. Por lo que sé, Ortega Cano dijo ayer por la noche que no iba al bautizo. Sin embargo, finalmente han acudido todos.

Diego Arrabal ha asegurado que Ana María lleva ya un tiempo buscando otra vivienda en Madrid. Una información que Marisa Martín Blázquez ha matizado y ha dicho que se trata de una propiedad que la andaluza desea para poder desarrollar su carrera profesional. Algo que, por el momento, no ha confirmado la esposa de Ortega Cano.

