La petición de Ana María Aldón a marido, Ortega Cano, tras las últimas insinuaciones contra ella

Ana María Aldón no está pasando por su mejor momento. Tras pasar una semana en la que la diseñadora ha estado en boca de todos, después de las explicaciones que dio para disipar los rumores de crisis en su matrimonio con José Ortega Cano, la colaboradora de televisión se ha convertido en la protagonista del día. La mujer del diestro ha decidido dar un paso al frente y contestar a todos aquellos que habían estado hablando de ella durante estos días en los diferentes programas, incluidos algunos miembros de la familia como Rocío Flores, Gloria Camila y hasta el propio Ortega Cano. Hasta ahora, la diseñadora había preferido mantenerse al margen, pero ha decidido responder a cada uno de ellos en el espacio en el que trabaja. "Necesito la defensa de mi marido", ha asegurado Ana María en Viva la vida en un momento de cansancio generalizado durante la entrevista con Emma García.

"Ha hecho lo que tenía que hacer y ha dicho lo que tenía que decir. No habíamos hablado, pero ya sí. El otro día dijo que estaba enamorado hasta las trancas, pues ya está", ha comenzado diciendo Ana María Aldón, al ser preguntada si había hablado con José Ortega Cano, mostrando cierta satisfacción del gesto que tuvo su marido. Sin embargo, cuando le han enseñado las informaciones en las que aseguran que no deja a su marido llamar o ver a quien el torero quiera, la diseñadora se ha indignado de tal forma que ha tenido que hacer una petición al padre de Gloria Camila: "Estoy un poquito cansada. Espero la defensa de mi marido porque eso solo lo puede decir él. La necesito porque me parece tan injusto. ¿Quién puede tener tanta maldad para decir eso a un periodista? Sé de dónde viene, de alguien de la familia", pedía Ana María, ya que según ella, Ortega Cano "hace y deshace" en total "libertad".

"Quiero que desmienta cuando le pregunten. Es muy injusto. Yo no permitiría a nadie de mi familia que dijera ni una cuarta parte de lo que dicen de mí", aseguraba Ana María Aldón, haciendo hincapié en la petición a su marido para que salga en su defensa. En cuanto al día a día con él, Emma García se ha interesado por saber si había mejorado la situación de una semana para otra con Ortega Cano: "No hace falta que me lo diga, me hace falta que me haga sentir que yo soy imprescindible en su vida", contaba la diseñadora. Además, ella misma ha querido compartir cómo se encuentra en estos momentos con el torero: "Estamos muy bien. Hemos salido y no es solo salir, la chispa, el aire, el ambiente, la convivencia... Me ha vuelto a mirar. Va todo en su orden y va todo muy bien, pero tampoco estoy diciendo que es todo maravilloso y todo es magia", respondía con seguridad la colaboradora.

La relación entre Ana María y Gloria Camila y Rocío Flores

Ana María Aldón también ha querido responder a las declaraciones que habían hecho durante la semana Gloria Camila y Rocío Flores. En cuanto a la hija de José Ortega Cano, la diseñadora ha asegurado que mantiene buena relación: "Yo tengo buena relación con ella, hemos hablado, como personas adultas y civilizadas, pero no voy a decir si me ha echado algo en cara o no". Respecto a Rocío Flores, la colaboradora también se ha pronunciado: "Creo que es sincera cuando dice que me tiene cariño. La primera parte de Supervivientes fue regular, ella esperaba una reacción de mi, pero luego fue bien, yo iba con un tratamiento, una medicación que allí conseguí quitarme", comentaba la mujer del torero. "Yo creo que no he hablado de sus cosas, a pesar de lo que ella dice. He tratado de no ofender a nadie. Ella tampoco me ha ofendido a mí. Le tengo mucho cariño, hemos vivido cosas muy duras en Supervivientes", ha añadido.

A pesar de toda la polémica que gira en torno a Ana María, su matrimonio y su relación con Gloria Camila y Rocío Flores, la colaboradora tiene claro en lo que no quiere volver a caer: "He pasado muchos años tomando antidepresivos. Sí, con depresión, con psiquiatras. No quiero volver a eso. Y como me he visto mal los últimos meses del año pasado, pues no quiero. Había que poner una solución a cómo estaba. Soy una persona valiente, no me para nadie. Lo que temo es hacer daño y lo que no me gusta es hacer daño. Pero cuando quiero, quiero con todas las consecuencias. Hago y deshago libremente", sentenciaba Ana María.

