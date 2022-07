Gloria Camila responde de manera contundente a las declaraciones de Gema Aldón

Poco ha tardado Gloria Camila en reaparecer públicamente para responder a las declaraciones que hizo Gema Aldón sobre la familia de José Ortega Cano. Y es que, la hija de Ana María Aldón cargó contra todo el entorno de la descendiente del diestro, pero sobre todo con la colaboradora, a la que no tuvo reparo en lanzarle un mensaje de advertencia: "Espero que Gloria Camila no le haya hecho llorar (a Ana María) porque entonces voy a hacer yo también llorar a los demás". Para Gema Aldón, "se acabó el hablar mal de mi madre". Ante todas estas declaraciones, Gloria Camila ha querido defenderse y mostrar su versión punto por punto, con el fin de aclarar lo que se estaba diciendo de ella y de su familia.

Gema Aldón aseguraba haber mandado un arrollador mensaje a Gloria Camila, en la que le llamaba "pedazo de cerda". Al recordarlo, la hija de Ortega Cano ha explicado cuál fue su reacción al abrirlo: "Cuando recibo el mensaje y, tal como lo leo, decido no contestar porque considero que las personas cambian y aprenden de sus errores. Hace años habría contestado, pero con esa actitud no se llega a nada. Quiero suavizar la situación y, lo que pase, que pase dentro de casa. No me puse a su nivel. Considero, también que no era el momento, ni la situación", aclaraba Gloria Camila en Ya es verano, recordando que este mensaje lo recibió cuando hizo un comentario sobre la colección de Ana María Aldón, para después destacar lo buena que es en patronaje.

Gloria Camilia ha continuado contestado al mensaje que recibió de Gema Aldón: Mi mierda de familia también es su hermano pequeño, así que si vamos a respetar, vamos a respetarnos todos". La colaboradora ha recordado que ella en su día intentó hablar con Ana María, pero que esa conversación aún no se ha producido. Tras leer aquello, Gloria Camila ha confesado que se lo enseñó a su padre y que a este no le pareció bien: "Él no se lo espera y me dice que no entre ni conteste. Se lo mandé a mi abogado para que tuviera constancia. A mi abogado se lo cuento todo". Ante esta actitud tomada por Gema, la colaboradora ha señalado que lo que le molesta no es que se siente en la televisión, sino que no se resuelvan los conflictos en la intimidad: "A mí quien me importa es mi padre. En un plató no se solucionan los problemas. Tan fácil como llamarme sin insultos y sin nada". En cuanto a las declaraciones sobre los gestos feos que haya podido tener la hija del diestro, según Gema Aldón, Gloria ha querido contestar lo siguiente: "Solo he dado mi opinión cuando algo no me parecía bien", aseguraba, sin entender cuál era el inicio y a qué se debía este conflicto familiar.

En las últimas apariciones públicas de José Ortega Cano, el diestro ha estado más nervioso de lo normal, alterándose en algún momento con los compañeros de prensa. Ante estas situaciones que se han producido, Gloria Camila ha confesado que su padre no está pasando por un buen momento y que se encuentra "débil de salud". Ha aprovechado para pedir perdón a los reporteros por haber presenciado el mal humor del torero, pero también ha hecho una petición: "Pediría un poquito más de cariño y más suavidad a la hora de tocar temas". En referencia a la herencia, Gloria Camila ha señalado no haber "firmado nada" y ha asegurado que "no existe ningún papel". "Me parece bastante feo que se hable de testamentos y herencias, cuando todavía sigue la persona en vida", decía, dando a entender el poco valor que tenía para ella algo material. "A mí no me gusta hablar de estos temas y que cualquiera se quede con la casa. Pagaría por estar con mi padre mucho más tiempo", zanjaba Gloria Camila.

Ana María Aldón no está dando su mejor versión de sí misma. Por este motivo, y sabiendo en qué situación se encuentra, Gloria Camila ha aprovechado la entrevista para mandar todo su apoyo a la diseñadora de moda en estos momentos tan complicados, para que se recupere lo antes posible. La hija del torero ha visto bien que Ana María acudiese a un especialista para tratarse y ha confesado haber hecho ella lo mismo para que le ayuden a gestionar todo lo que está sucediendo. También ha querido dejar claro su agradecimiento a la madre de Gema Aldón por "todo lo que nos ha ayudado siempre lo he dicho. Siempre he intentado ser buena, portarme bien, evidentemente hay cosas que no comparto y se lo digo. No veo que sea ningún delito".