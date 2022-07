Gema Aldón sentencia a los Ortega Cano: 'Se acabó hablar mal de mi madre'

El matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano continúa en el punto de mira. Si hasta hace unos días eran los protagonistas de la noticia quienes hablaban al respecto, ahora ha sido Gema Aldón, hija de la diseñadora, la que no ha podido evitar pronunciarse para defender a su madre públicamente de la familia del torero. La joven de 22 años ha querido lanzar una advertencia a todos los que componen el círculo más cercano del diestro, entre ellos Gloria Camila, Conchi Ortega y compañía: "Estoy cansada de que se siente uno y el otro. Se acabó de hablar mal de mi madre", expresaba Gema Aldón al inicio de su arrollador mensaje.

VER GALERÍA

El contundente mensaje de la hija de Ana María Aldón con el que se posiciona al lado de Roció Carrasco

Gema Aldón ha tenido la oportunidad de dirigirse a la familia de los Ortega Cano. Aprovechando el momento, la hija de Ana María Aldón les ha mandando un contundente mensaje: "Estoy cansada de que se siente uno y el otro. Se acabó de hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti, ni a nadie de tu familia porque todos tenéis por dónde callar. Ninguno tiene su pasado tan limpio como para poder juzgar el de los demás. Algunos, incluso, lo tenéis peor que otros. Dicho queda", lanzaba Gema Aldón en el Deluxe, mirando a cámara de forma directa y seria. Unas declaraciones que dejan entrever que la hija de la que colaboradora de televisión no va a aguantar más ver sufrir a su madre y la va a defender a capa y espada ante cualquier situación polémica, como las que se han vivido estas últimas semanas.

VER GALERÍA

Ana María Aldón se rompe al hacer su confesión más dura: 'He tocado fondo'

Además, Gema Aldón ha tenido palabras para todo el clan de los Ortega Cano. Sobre todo para la hija del diestro, Gloria Camila, con la que ha quedado más que demostrado que no mantiene una buena relación. La joven ha hablado alto y claro, desvelando algunos desplantes de la influencer a su madre, destacando el primero que se produjo cuando las dos estaban estudiando moda: "Mi madre lo primero que le dolió fue que para su trabajo de final de carrera tenía el vestido para Gloria y no apareció. No le dio ninguna explicación. Le dolió a mi madre y me dolió a mí", explicaba molesta. Un gesto feo que se han sumado a otros y que ha contado la descendiente de Ana María Aldón: "Yo en persona no la he visto reírse de mi madre. No se lo hubiera permitido, pero en televisión sí. Yo y todo el mundo", decía, recordando "ciertas miradas" que no le han gustado y conversaciones privadas que se guarda para ella: "No las voy a desvelar".

VER GALERÍA

Patricia Pardo explica los motivos que la han llevado a decepcionarse con Ana María Aldón

En un momento dado de la entrevista, Jorge Javier Vázquez preguntaba a Gema Aldón si alguna vez había visto llorar a su madre a causa de Gloria Camila. A lo que la joven de 22 años respondía duramente: "Yo he visto a mi madre llorar, pero es verdad que a veces no me cuenta ni por qué llora. Ella no me quiere decir muchas cosas para no preocuparme. Espero que Gloria Camila no le haya hecho llorar porque entonces voy a hacer yo también llorar a los demás". Respecto a si Ortega Cano y Ana María Aldón se van a divorciar, la hija de la colaboradora contestaba lo siguiente con la voz entrecortada: Lo que yo sé es que no se van a divorciar, pero no puedo hablar por boca de mi madre. Cuando está conmigo yo la veo feliz. O también puede ser que lo aparente", zanjando de nuevo cualquier polémica en torno a la separación del matrimonio.

VER GALERÍA

El testamento de Ortega Cano, ¿origen de sus problemas con Ana María Aldón?

El demoledor mensaje a Gloria Camila

Gema Aldón ha mostrado el contundente y polémico mensaje que le envió a la hija de José Ortega Cano: "La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia, me lo vas a tener que decir a la cara, pedazo de cerda. Sinvergüenza. Ni a mí ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano, les hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre. Que lo único que ha hecho estos diez años ha sido ayudarte en todo, hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. No te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre, yo misma me voy a encargar de cerrártela. Ciao, ciao". Un texto que nunca ha obtenido respuesta, puesto Gloria Camila la tenía bloqueada, tal y como contó en su día.