Las claves del conflicto que mantienen Ana María Aldón y Gloria Camila

La relación entre Ana María Aldón con su familia política no atraviesa su mejor momento. Hace ya diez años que comparte su día a día con José Ortega Cano y parecía que la relación con los allegados del diestro era buena, pero de un tiempo a esta parte todo se ha complicado. Hace unos meses, la colaboradora de Viva la vida habló abiertamente de la crisis matrimonial que está atravesando y del dolor que le había provocado saber que su marido sigue enamorado de Rocío Jurado. Las declaraciones de la diseñadora marcan el origen de un conflicto que no parece que vaya a resolverse en un corto periodo de tiempo. No en vano, esas palabras han tensado la situación especialmente con Gloria Camila, la hija de su marido, siendo constantes los comentarios que ambas se dedican.

Los problemas parecían haberse solucionado durante las semanas que Aldón ha estado lejos de la televisión, pero el pasado fin de semana regresaba dispuesta a seguir defendiendo su verdad. La exconcursante de Supervivientes explicaba que ha tocado fondo y quiere recuperar sus ganas de vivir. Al abordar su situación matrimonial reconocía estar triste por "una acumulación de cosas que han pasado" y ahora solo pensaba en recuperarse. Dijo ser consciente de que Ortega Cano no va a faltar pero reconocía que su marido debería haber puesto límites en vez de "consentir muchas cosas que no debería" y siente que el diestro no le ha dado su sitio pidiendo a su familia que la respete.

La situación con Gloria Camila, sin embargo, no parece posible que tenga vuelta atrás. "Arreglar la situación con Gloria es difícil porque no todo se sabe. Perdonar no es difícil", decía. Tras la intervención, la hija de 'la más grande' reaccionaba tajante, demostrando que tampoco entra en sus planes a corto plazo un acercamiento con la mujer de su padre. "Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto, y por favor, ahorraos el venirme con historias del pasado a justificar vuestras actitudes del presente. "Qué bien nos hace la gente que nos demuestra con hechos que nos quiere tener cerca", indicaba.

Otro de los ejes del desencuentro radicaría en la defensa que Ana María ha hecho de Rocío Carrasco tras ver su primer documental, Rocío: contar la verdad para seguir y escuchar su testimonio. Mantiene la diseñadora que con algunos episodios narrados por la hija de Jurado se siente identificada al recordarle su dura infancia, de la que habló en Supervivientes. También aseguró entender que la empresaria no llame a Rocío Flores, con la que no tiene relación desde hace años. "Ella está mal, está en tratamiento y si no se encuentra capacitada para coger el teléfono y no sabe cómo va a reaccionar, lo entiendo. El miedo también paraliza", dijo. Cabe recordar que la primogénita de la artista tampoco tiene contacto con sus hermanos ni con el viudo de su madre, Ortega Cano.

En medio de esta situación se ha pronunciado también la primogénita de Ana María, que siempre ha optado por mantenerse en un segundo plano. Gema Aldón, que tiene una niña llamada Nicole, ha defendido públicamente a su madre en esta complicada etapa."Yo creo que ella no es feliz del todo con la vida que tiene", decía durante una conversación con Toñi Moreno en Déjate querer. La joven explicaba que actualmente no tiene relación con Gloria Camila porque "hay cosas y actitudes que no me gustaban y decidí apartarme". Además, comentaba que no le gusta el comportamiento que la hija pequeña de Rocío Jurado tiene con la diseñadora: "Los gestos, las miradas... No tiene por qué ser insultos. Siento que mi madre vale mucho más de cómo la valoran. Eso es lo que siento".

La intervención de Ortega Cano

El propio Ortega Cano, cansado de la situación y firme en su apuesta por mantenerse alejado de la polémica, pedía tanto a Gloria Camila como a Ana María que pusieran fin a los conflictos. "Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos: a Gloria que está ahí delante y la quiero a morir, a mi mujer que está en la cocina, que la quiero a morir; a mi niño, que lo quiero a morir… que me dejen por favor que yo haga mi vida", decía en una llamada hecha a finales de junio a Ya son las ocho. En esa intervención dejó claro que apoya a ambas pero pidió que dejaran de hablar de él para poder estar tranquilo. Su petición, sin embargo, no tuvo efecto e incluso apuntan desde Sálvame a una posible separación del diestro y su esposa, con la que contrajo matrimonio en 2018 tal y como mostró la revista ¡HOLA! en exclusiva.

