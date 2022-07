El misterio de los vestidos de novia de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez publicó ayer las primeras imágenes de su esperada boda con Ben Affleck, ¡pero queremos más! Nos hemos quedado con ganas de ver otras fotos en las que podamos ver con más detalle los dos vestidos de novia que llevó, principalmente por lo que dijo la artista de que uno de ellos era de "una antigua película". En las últimas horas, los seguidores más incondicionales de la diva del Bronx se han puesto manos a la obra y están buscando fotos de todas las películas en las que JLO llevó un vestido blanco. Sin embargo, lo cierto es que todavía nadie ha podido resolver el misterio...

Para dar el 'sí, quiero' al actor de Perdida, la cantante escogió dos diseños que, al parecer, tienen mucho significado para ella. El primero fue este sencillo vestido blanco brocado y sin mangas que combinó con un semirrecogido hacia atrás de inspiración romántica con ondas abiertas. "Me siento increíble, estoy tan emocionada...", decía en un vídeo minutos antes de contraer matrimonio con el amor de su vida. "He tenido este vestido durante tantos años, y lo he estado guardando, guardando, guardando... y ahora lo estoy usando el día de mi boda", dijo visiblemente conmovida por todo lo que estaba viviendo.

Al ver el vestido, algunos pensaron que podía ser el que llevó en 2002 en la película Jersey Girl, en la que precisamente salía con Ben Affleck, pero solo hay que fijarse en estas fotos para darse cuenta de que no tiene nada que ver. Además, un representante de Alexander McQueen se ha encargado de confirmar a la revista People que el vestido en cuestión es suyo.

Jennifer, que ha decidido cambiarse el apellido y usar el de su nuevo marido, también ha creado un poco de dilema con su segundo look de novia. La protagonista de Estafadoras de Wall Street se decantó por un estilo totalmente diferente, con un diseño de encaje blanco con los hombros al descubierto, mangas bordadas y escote corazón, además de un corpiño tipo corsé, cola y velo.

Muchos aseguran que se trata de una pieza que corresponde a la colección nupcial Primavera/Verano 2023 de Zuhair Murad, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la marca. Lo cierto es que no sería la primera vez que JLO confía en la firma libanesa para una ocasión especial. La última vez que lució uno de sus diseños fue en la comedia romántica, Marry Me, en la que compartió pantalla con Maluma y Owen Wilson.

Su final de cuento de hadas

"Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente durante veinte años", dijo Jennifer en una carta que mandó a sus fans horas después de su 'sí, quiero'. La intérprete de On the floor contó que han hecho "exactamente" lo que ellos querían y que estuvieron acompañados por "los mejores testigos que podían imaginar". Tras leer los votos que escribieron ellos mismos, "nos dimos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas".

La historia de 'Bennifer', como les llaman sus fans, es la confirmación de que las segundas oportunidades pueden tener final feliz. Tras conocerse hace más de 20 años, los actores se han casado en la boda que tanto soñaron y han demostrado que, pese a todo, triunfó el amor. Ahora solo queda esperar a que celebren su gran 'reboda'. Al parecer, Jennifer y Ben están organizando una gran reunión junto a sus familiares y amigos más íntimos que no pudieron acompañarles en Las Vegas. Según fuentes cercanas a la pareja, la celebración podría ser muy pronto y, quién sabe si coincidirá con el 53º cumpleaños de la artista, que es el próximo domingo 24 de julio.