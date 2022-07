Emme, la otra protagonista de la boda de Jennifer Lopez con Ben Affleck a bordo del Cadillac rosa de Elvis

Y por fin su sueño se ha hecho realidad. Jennifer Lopez y Ben Affleck se han casado veinte años después de comprometerse por primera vez. El matrimonio ha sellado su amor con una boda secreta en Las Vegas en la que han estado presentes sus cinco hijos como testigos de excepción. El protagonista de Batman acudió con sus tres hijos Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, de su unión con Jennifer Garner, mientras que JLo lo hizo con los mellizos que comparte con Marc Anthony, Max y Emme, de 14 años.

Como era de preveer, la diva del Bronx y el oscarizado actor matuvieron todo en el más absoluto secretismo y no desvelaron ni la fecha, ni los vestidos o el lugar de la celebración hasta que no se convirtieron en marido y mujer. La protagonista de Estafadoras de Wall Street ha compartido después algunos detalles de su boda , como una foto en la que aparece su hija Emme montada en un cadillac descapotable rosa de Elvis Presley a las puertas de la capilla Little White Wedding Chapel. Haciendo el símbolo del rock, la hija de JLo aparece sentada en el asiento del conductor, mientras a su lado le acompaña otra persona que podría ser Seraphina, la hija mediana de Ben, que al estar sentada de espaldas es difícil de identificar.

La familia al completo consiguió llegar a la capilla en torno a medianoche y les dejaron hacerse fotografias a bordo de este Cadillac rosa del mismísimo "rey del rock", pero que Elvis apareciese suponía un coste extra ya que estaba durmiendo a esas horas, contaba con gracia Jennifer en su blog.

En los quince meses que ha durado su retomado noviazgo han logrado establecer unos fuertes lazos de unión entre sus hijos. Ellos siempre ha tenido muy presente en qué momento están de sus vidas y que sus hijos son su verdadera prioridad. Juntos han logrado formar una numerosísima familia, que lejos de ser un obstáculo para ellos ha sido un motivo más de unión, ya que los adolescentes se llevan muy bien.

“Estamos muy agradecidos de tener una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la madrugada en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás toda la vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar”, concluyó López tres meses después de anunciar su compromiso con Ben Affleck, hoy convertido en su flamante marido.

