Jennifer Lopez y Ben Affleck, un amor de película que se repite 20 años después

Ben Affleck y Jennifer Lopez son la pareja del año, la más perseguida y la que más ha hecho suspirar a sus fans con una segunda oportunidad. Aunque hayan pasado casi dos décadas, se casaran con otras personas -él con Jennifer Garner y ella con Marc Anthony-, formaran sus propias familias, se divorciaran y volvieran a tener nuevas parejas, nada ha impedido su reconciliación. Su historia de amor parece propia del guión de la película más romántica de Hollywood y su boda pondrá el broche de oro a un romance de película que ha acaparado numerosísimas portadas en el último año, aunque esta vez optarán por no desvelar los detalles de la fecha ni el lugar de la celebración hasta que no se hayan convertido en marido y mujer. Mientras llega ese día, siguen disfrutando de un momento profesional envidiable. Este fin de semana la cantante recogía el premio Generation Award en la gala de los MTV Movie & TV Awards y el miércoles se estrena por todo lo alto en el Festival de Tribeca el documental Halftime, en el que se muestran algunos de los momentos más trascendentales en la carrera de artista estadounidense, un proyecto en el que también ha participado su pareja.

"¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?", preguntaba a la actriz de Cásate conmigo a sus fans al explicarles cómo fue su romántica pedida de mano hace justo un año. "El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en un baño de burbujas), mi precioso amor (Ben Affleck) se arrodilló y me propuso matrimonio. Me pilló totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y me preguntó: '¿Eso es un sí?’ Y yo dije: 'Sí, por supuesto que es un sí'". El oscarizado actor y la diva del Bronx se han vuelto a enamorar y son el claro ejemplo de que segundas partes sí son buenas.

Affleck, de 49 años, y Lopez, de 52, viven un amor tan real como apasionado, tal y como podemos apreciar en el breve vídeo en el que la intérprete de Let's Get Loud mostraba su anillo de compromiso con un gran diamante verde menta, el color que tan buenos momentos la ha hecho vivir a la intérprete y los ojos llenos de lágrimas. Es el segundo anillo de compromiso que recibe de Ben Affleck, con quien ya se comprometió a finales de 2002. El primero fue un extraordinario diamante rosa de de 6,1 quilates que la actriz todavía conserva.

Si nos remontamos al comienzo de su historia de amor nos situamos en el año 2002, cuando se conocieron en el rodaje de Gigli, película que ambos protagonizaban, pero por aquel entonces la neoyorquina estaba casada con el coreógrafo Cris Judd. Poco después Jennifer se separó de su marido y cinco meses más tarde oficializó su relación con el oscarizado actor, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del momento. Su relación fue fulgurante y no tardaron ni un año en comprometerse. Juntos planearon darse el ‘sí, quiero’ en 2003, pero la presión mediática a la que estaban sometidos acabó haciendo mella en su relación y finalmente pospusieron su boda un día antes de celebrarla. A principios de 2004 anunciaron la cancelación de su compromiso y el fin de su relación.

La pareja emprendió vidas separadas, diecisiete años duró este break en el que ambos rehicieron sus vidas: él se casó y se divorció de Jennifer Garner y fueron padres de tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel, y ella contrajo matrimonio y rompió también con Marc Anthony, padre de sus mellizos, Max y Emme. Con el tiempo se supo que no habían perdido el contacto durante todos estos años. Ella hablaba en 2016 que lo suyo había sido un amor auténtico, y el pasado año el director de Argo se deshacía en halagos con su ex, a quien admiraba plenamente y de quien aseguraba que era una de las personas más trabajadoras que había conocido jamás. Hasta que hace justo un año se supo que su reconciliación era una hecho.

Una segunda oportunidad que se venía tejiendo desde febrero cuando el actor habría contactado con su exprometida mientras ella rodaba la película Shotgun Wedding en la República Dominicana, en medio de una gran crisis con Álex Rodriguez que nunca lograron resolver. Se publicó entonces que Affleck intercambiaba mensajes con la actriz diciéndole que le encantaría verla. Ella regresó a Los Ángeles en abril y a continuación vino la ruptura definitiva con A-Rod, el resto es historia... La historia de un romance que comenzó a finales de abril con sus primeras citas a escondidas, su escapada a Montana, seguidamente de unos días en Miami juntos en la casa que Jennifer alquiló tras dejar la mansión de su ex, y por si existía cualquier mínima duda sobre si lo suyo era o no real fin llegaron las imágenes abrazados y cómplices y el beso que confirmó su reconciliación.

La pareja siempre tuvo claro que su prioridad era el bienestar de sus hijos y pronto comenzaron a hacer planes en familia con sus respectivos hijos para ver cómo iba siendo su adaptación. Tanto Violet, Seraphina y Samuel parecían congeniar a la perfección con los mellizos Max y Emme para tranquilidad de sus padres. Juntos han formado una gran familia, con sus respectivas exparejas y padres de sus hijos Jennifer Garner y Marc Anthony, con los que se llevan estupendamente. Ahora solo falta que se haga realidad la boda que en 2003 no pudo celebrarse.

En ¡HOLA! analizamos fecha por fecha la cronología del increíble y mediático romance de Bennifer, como les apodaron al comienzo de su mediática relación.

Diciembre de 2001. Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocen en el set de rodaje de Gigli cuando la actriz todavía estaba casada con su segundo marido, el bailarín y coreógrafo Cris Judd.

Abril de 2002 . Ben se gasta 25.000 euros en publicar un anuncio en las revistas Variety y Hollywood Reporter para decir que JLO no es la diva caprichosa que todos creen, sino una gran profesional y excelente persona.

24 de julio de 2002. Jennifer Lopez y su nuevo amor, Ben Affleck, son sorprendidos besándose y abrazándose en la fiesta sorpresa por el 32 cumpleaños de la actriz. Esta imagen supuso la confirmación oficial de su romance.

26 de julio de 2002. A pesar de que ya llevaba separada un mes de su segundo marido, Lopez pide el divorcio a Cris Judd dos días después de sus fotos con Ben Affleck.

5 de agosto de 2002. La revista People publicó en exclusiva nueve fotos de J.Lo y Ben en un descaptable Bentley, incluida una de ellos besándose. Más tarde, la pareja recreó este momento en uno de los videos musicales más icónicos de la cantante.

5 de noviembre de 2002. MTV estrena el video Jenny From The Block en el que aparece la mediática pareja y en el que tratan de exponen sin éxito la intrusión de los paparazzi en su relación.

10 de noviembre de 2002. Anuncio de su compromiso. Affleck le propone matrimonio a Jennifer en la casa de su madre en Boston con un fabuloso anillo de un diamante rosa de 6,1 kilates valorado en 2,3 millones de euros.

17 de julio de 2003. The National Enquirer especula con una presunta infidelidad por parte del actor en un club de striptease en Vancouver. JLo meses después asegura que eso no sucedió, mientras que Ben niega haberle sido infiel.

1 de agosto de 2003. Se estrena la película en la que se enamoraron, Gigli, que resultó un fracaso de taquilla. En la premiere ya comienzan a especular que algo no va bien entre ambos.

13 de septiembre de 2003. Un día antes de su boda, publican un comunicado conjunto para anunciar que aplazan el enlace de forma indefinida debido a la presión mediática.

14 de septiembre de 2003. No se celebra su boda en Santa Bárbara para 400 personas como tenían planeado.

23 de enero de 2004. Jennifer Lopez anuncia oficialmente la cancelacion de su compromiso y el fin de su relación con Ben Affleck.

Segunda parte de su romance

30 de abril de 2021. Ben Affleck es fotografiado yendo y viniendo de la casa de Jennifer Lopez en Los Ángeles. Aunque no hay imágenes de ellos juntos comienzan las especulaciones entorno a la reconciliación de los apodados como Bennifer

2 de mayo de 2021. La pareja realiza su primera escapada a un dílico enclave en Montana como es el lujoso resort Yellowstone Club, en el que la privacidad y la seguridad están garantizadas.

19 de mayo de 2021. "Jennifer está muy emocionada por cómo van las cosas”, dice una fuente cercana a la actriz en la revista People y ya están "haciendo planes para verse" -ella vive en MIami y él en Los Ángeles- y están "en contacto todos los días".

23 de mayo de 2021. Affleck es fotografiado en la mansión de Jennifer en Miami. En las fotografías se aprecia como él lleva el reloj que ellla le regaló hace casí dos décadas y que utilizó para el vídeo Jenny From The Block.

31 de mayo de 2021. Jennifer Lopez regresa a Los Ángeles para encontrarse con Ben Affleck y se les ve abrazados durante una romántica velada en el hotel Pendry de West Hollywood.

13 de junio de 2021. Primer beso en público. Lo sorprendente es que no se trataba de una cita para dos, sino la fiesta de cumpleaños de la hermana de Jennifer,que celebraba sus 50 rodeada de su familia, incluidos los hijos mellizos de la actriz.

24 de julio de 2021. Es el 52 cumpleaños de Jennifer Lopez y lo celebra publicando una foto besando a su nuevo amor, algo que ya sucedió cuando lo celebró en 2002 y estaba con Ben Affleck.

25 de julio de 2021. Son fotografiados en un yate de 130 millones en Mónaco recreando la misma escena del vídeo musical Jenny From the Block.

26 de julio de 2021. Jennifer Lopez luce un collar con el nombre de Ben.

10 de septiembre de 2021. Pasean su amor por el Festival de Venecia. Diecinueve años después de su primera aparición en el estreno de Sucedió en Manhattan, nos deleitaron con sus imágenes más apasionadas en el estreno de The Last Duel.

13 de septiembre de 2021. Reaparecieron en la gala MET de Nueva York y se fundieron en un romántico beso sin importarles las mascarillas.

8 de abril de 2022. Lopez anuncia su compromiso con Affleck a través de un vídeo dirigido a sus fansen el que con lágrimas en los ojos mostraba su espectacular anillo verde de compromiso.

13 de abril de 2022. La actriz explica cómo fue su pedida de mano. "Mientras estaba en mi lugar favorito -un baño de espuma-, mi precioso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me quedé sin palabras y me dijo: '¿Eso es un sí?’ Y yo contesté: 'Sí, por supuesto que es un sí'".

2 de junio de 2022. La pareja podría haber encontrado el hogar de sus sueños para comenzar su nueva vida juntos.

8 de junio de 2022 Jennifer Lopez estrenará su documental de Netflix, Halftime, en la inauguración del Festival de Tribeca.