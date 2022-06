Jennifer Lopez y Ben Affleck: cuando las miradas y los gestos dicen incluso más que las palabras

Veinte años después de que se conocieran en el set de Gigli - película titulada en España Una relación peligrosa-, Jennifer Lopez y Ben Affleck han retomado su noviazgo con más fuerza que nunca y dispuestos a sellar esta vez su amor en el altar. La pareja que anunciaba nuevamente su compromiso, después de haberlo roto en 2004 debido al excesivo acoso mediático y lo jóvenes que eran ambos para afrontrar una situación así. Desde entonces han sido infinidad las pruebas y gestos románticos que se han dedicado el uno al otro, y miradas y sonrisas que lo dicen todo. En ¡HOLA! hemos escogido las 10 declaraciones más impactantes que han hecho de su relación cuando se cumple el primer aniversario de su reavivado noviazgo.

1. Ben Affleck se declara

Ben Affleck y Jennifer Lopez se conocieron en un set de rodaje e hicieron realidad su historia de amor en la gran pantalla. Su película Gigli resultó un fracaso de taquilla y le llevó al actor incluso a replantearse seriamente su carrera y decidió comenzar a dirigir películas. No obstante, asegura que fue todo un acierto. "Pude conocer a Jennifer, la relación que ha sido realmente significativa para mí en mi vida", afirmó en una entrevista para Entertainment Weekly.

2. Affleck reflexiona acerca del fin de su relación

El actor de Batman denunció el acoso racista y sexista que sufrió Jennifer Lopez cuando fueron pareja en 2002. "La gente era ******* mala con ella: sexista, racista. Se escribieron cosas horribles sobre ella de una manera que si se escribiese ahora, literalmente, le despedirían por decir esas cosas. Ahora se la alaba y respeta por el trabajo que ha hecho, de dónde viene, lo que ha logrado... ¡Como debe ser!", lanzó como reflexión en el podcast The Hollywood Reporter's Awards Chatter.

3. Asombrado por el talento de la diva del Bronk

Antes de salir a la luz su romance Affleck declaró que estaba "completamente conmovido y asombrado" por lo trabajadora que siempre ha sido la cantante de I'm Real. "Pensé que tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente honrado y asombrado por lo que ella estaba comprometida a hacer día tras día, la seriedad con la que tomaba su trabajo, la forma tranquila y dedicada para alcanzar sus metas, y luego cómo ella volvería y redoblaría sus esfuerzos”, aseguró en un artículo sobre su ex pareja en la revista InStyle. “Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora que he conocido en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro para lograr el éxito, y estoy muy feliz por ella porque parece que, por fin, está recibiendo el crédito que se merece”.

4- Ben muestra su apoyo públicamente a su ex

Affleck ha seguido la carrera de Lopez y ha mostrado su apoyo públicamente a la actriz y cantante. En declaraciones al New York Times, el laureado actor y director dijo que que la artista neoyorquina merecía una nominación al Oscar por su trabajo en Estafadoras de Wall Street, en la que interpretó a una bailarina convertida en una mente maestra criminal. “Ella debería haber sido nominada”, puntualizó Affleck. "Ella es real". Y añadió: “Me mantengo en contacto periódicamente con ella y la respeto mucho. ¿Qué tan asombroso es que haya tenido su película más exitosa a los 50?"

5- Su segunda oportunidad y una posible boda

Affleck explicó en una entrevista que no quiere dar información de su vida personal a la prensa y ha hablado de ello como un error que ya cometió en el pasado y que no quiere repetir. Pese a todo, la estrella de Hollywood habló sobre su segunda oportunidad junto a Jennifer López, la cual ha asegurado que comenzó de forma "muy bonita". "Solo podría decir que me siento muy bien por estar muy saludable. Y es una buena historia. Es una gran historia. Y, ya sabes, tal vez algún día. Lo diré. Lo escribiré todo. Y luego lo prenderé fuego", confesó el intérprete y cineasta en la entrevista para el Wall Street Journal, publicada en diciembre de 2021. Tan enamorado se mostró que habló de una posible boda con la estrella del pop. "Lo más importante es ser un buen padre. Lo segundo más importante, un buen hombre, una buena persona. Y, ya sabes, un buen marido. Con suerte".

6- Su primer gran desamor

Como parte de la promoción de su autobiografía True Love, Jennifer López habló con Maria Shriver sobre su ruptura con el exmarido de Jennifer Garner en el programa Today. "Probablemente fue mi primer gran desamor”, se sinceró Lopez diez años después de que rompieran. Además explicó cómo esto allanó el camino con Marc Anthony, con quien se casó en 2004. “Y tener a uno de mis mejores amigos a quien conozco desde hace años, a quien realmente amo y con quien tenía química, entrar en mi vida y decir: 'Estoy aquí'... Lo que necesitas saber es que nadie puede salvarte o curarte. Solo tú puedes hacer eso por ti”.

7- Orgullosa del hombre en el que se ha convertido

"Me siento tan afortunada, feliz y orgullosa de estar con él", señaló Jennifer a People mientras reflexiona sobre un romance que retomó dieciseiete años después de haber roto su compromiso con el oscarizado director, productor y protagonista de Argo. "Estoy tan orgullosa del hombre en el que se ha convertido", dijo. Y continuó: “Ver a la persona, el ser humano, el hombre que es hoy, el padre que es hoy, el socio que es, es todo lo que siempre supe que era y quería ser". López contó que ella y Affleck aprendieron de sus experiencias pasadas y ahora son más "protectores" con su relación. "Ambos dijimos, 'Wow, estamos tan felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego'. Ahora somos más maduros, más inteligentes y tenemos más experiencia. Eestamos en diferentes lugares de nuestras vidas, ahora tenemos hijos y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos tan protectores porque es un momento tan hermoso para todos nosotros”.

8- Los cuentos de hadas pueden ser complicados, pero existen

"Nunca he estado mejor", confesó la estrella de Cásate conmigo a la revista People el pasado mes de febrero sobre su bonito romance. "Es una hermosa historia de amor que tenemos, una segunda oportunidad", señaló sobre el actor de 49 años. López explicó: "Los cuentos de hadas de la vida real pueden ser algo complicados. Lo que les puedo enseñar a mis hijos es que el amor verdadero existe... algunas cosas pueden ser para siempre, pero eso no significa que solo tengan una línea recta". "Solo quiero que mi futuro esté lleno de amor y felicidad, con mis hijos y mi pareja. Creo que todos lo que quieren es ser felices, con alguien con quien emprender el viaje y envejecer, y me siento bien por eso en este momento".

9- Sorprendidos de su reavivado romance

Su reconciliación pudo sorprender a los espectadores, pero hablando con Ellen DeGeneres en 2022 Lopez aseguró que nadie estaba más sorprendido que ellos mismos. "No creo que nadie se haya sorprendido más que nosotros", comentó López. “No, nunca imaginé que algo así podría suceder. Es una cosa hermosa".

10 - Cómo fue su pedida de mano

El 8 de abril a través del boletin infomativo On the JLo, Lopez confesó que se había comprometido con Ben Affleck. Días después contó como había sido esa pedida de mano tan romántica con un fabuloso anillo con un diamante verde, su color favorito y que tanta suerte le ha traído a lo largo de su carrera. “El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me pilló totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo, me sentía tan increíblemente feliz y completa". La artista confesó que, durante unos instantes, se quedó en blanco mientras lloraba pensando en el hecho de que después de 20 años estaba sucediendo de nuevo. "Me quedé literalmente sin palabras y él dijo: '¿eso es un sí?' Dije que sí, por supuesto que eso es un sí".