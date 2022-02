Jennifer Lopez grita a los cuatro vientos su amor por Ben Affleck: 'Estoy feliz y muy orgullosa de él'

Jennifer Lopez tiene muchos motivos para sonreír. Su carrera cinematográfica y musical sigue en ascenso -estrena su película Cásate conmigo el 11 de febrero-, sus hijos mellizos Max y Emme de 13 años están sanos y felices, y su apasionada historia de amor junto a Ben Affleck avanza viento en popa a toda vela. "Nunca ha estado mejor", afirma la diva del Bronx, que en los últimos años asegura haber encontrado la paz interior con la que soñó durante la mayor parte de su vida.

VER GALERÍA

La estrella de Hollywood ha hablado a corazón abierto para la revista People y confiesa ser muy feliz al lado de Ben Affleck "Me siento tan afortunada, feliz y orgullosa de estar con él", dice, mientras reflexiona sobre un romance que retomó dieciseiete años después de haber roto su compromiso con el oscarizado director de Argo. "Una bonita historia de amor con una segunda oportunidad", afirma en una sus declaraciones más íntima y reveladoras acerca del amor. Después de que cancelaran su compromiso en 2004, reanudaron su relación la pasada primavera y entre ellos saltaron las chispas. "Tuvimos un poco de miedo", admite Lopez por todo el revuelo mediático que vivieron cuando comenzaron a salir juntos por primera vez. "Éramos ingenuos", asegura mientras reconoce haber aprendido de ello. "Ahora ambos decidimos que estábamos felices y que no queríamos que nada de eso volviera a entrar en juego. Somos más maduros, más inteligentes y tenemos más experiencia y estamos en un punto diferente en nuestras vidas, tenemos hijos, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es un momento muy bonito para todos nosotros".

Lopez declara su amor por Affleck, al que conoció en el set de la película Gigli. "Simplemente me siento muy feliz y afortunada de estar en una relación feliz y llena de amor, y quiero hacer todo lo posible para protegerla y mantenerla a salvo. Lo merece, realmente lo merece", continúa la intérprete, de 52 años. Casi dos décadas después del comienzo de su noviazgo, las cosas han cambiado. "Es bonita la manera en que se siente muy diferente a como lo vivimos hace años... ¿Cuándo tienes una segunda oportunidad de estar con alguien a quien amas realmente? Eso es algo raro, precioso, y no lo damos por sentado".

VER GALERÍA

Asimismo, destaca el momento de plenitud en el que se encuentra su relación gracias a la estabilidad emocional que han logrado y en la que se han volcado cada uno de ellos durante todos estos años. Ben Affleck ha tenido que luchar muy duro para lograr superar sus problemas con el alcohol. "Estoy muy orgullosa de él. Estoy orgullosa del hombre en el que se ha convertido". Y continúa: "Siento que, como yo, está en un lugar de su vida al que ha llegado a través de un viaje de aprendizaje y conocimiento personal, hasta dar con un punto en el que se siente bien consigo mismo. Así es como puedes estar en una relación sana y feliz". "Ser honestos el uno con el otro, ser cariñosos, esa es la base de todo", revela

Su historia de amor parace sacada de un guión de cine, como si ellos fuesen los protagonistas de la comedia más romántica de Hollywood. Precisamente de amor habla la nueva película de Jennifer Lopez, Cásate conmigo, en la que interpreta el papel de una estrella del pop que se casa con un extraño (Owen Wilson) después de descubrir que su pareja (Maluma) le es infiel. La intérprete de El anillo y On The Floor no solo actúa en el filme, sino que también participa en la banda sonora junto al artista colombiano con el que canta el tema principal de la cinta que llegará a los cines en España el próximo 18 de febrero.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.