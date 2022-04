¡Ahora sí! Jennifer Lopez enseña al detalle su espectacular anillo de compromiso

Hay algunos que piensan que segundas partes nunca fueron buenas, sin embargo, Jennifer Lopez y Ben Affleck se han encargado de demostrar que no es cierto. La pareja empezó a salir en julio de 2002 y se comprometieron en noviembre de ese mismo año, sin embargo, finalmente cancelaron su compromiso en enero de 2004. Decidieron continuar cada uno por su lado: se casaron, tuvieron hijos, se divorciaron, tuvieron otras relaciones... pero la vida les tenía preparada una sorpresa. Jennifer y Ben están más felices que nunca después de haber dado una segunda oportunidad a su amor, de hecho, este fin de semana sorprendían a todos anunciando que se han vuelto a comprometer... ¡20 años después!

- ¡Se casan! Jennifer López y Ben Affleck anuncian su compromiso

VER GALERÍA

La encargada de anunciar la noticia ha sido la propia Jennifer Lopez, que ha compartido un vídeo con todos los fans que están suscritos a su boletín de noticias On the JLO. "Os dije que tenía algo muy especial que anunciaros y es que... ¡me he comprometido!", dice emocionada mostrando su espectacular anillo de color verde. "Fue totalmente inesperado. Mi amor, Ben, se arrodilló y me dijo cosas que nunca olvidaré. Me puso el anillo y me preguntó si quería casarme con él. Fue un momento perfecto".

- Ben Affleck habla por primera vez sobre su nueva vida con Jennifer López

"Y aquí está mi anillo... un diamante verde... Es mi color favorito y, obviamente a partir de ahora siempre va a ser mi color de la suerte", dice con los ojos vidriosos. "Me siento muy afortunada. No es habitual que el amor verdadero tenga una segunda oportunidad. Somos muy afortunados... Te quiero", dice una emocionada Jennifer Lopez mirando a cámara, ya que es Ben quien está grabando el vídeo. "Yo también te quiero", le responde el actor.

VER GALERÍA

Las imágenes han empezado a circular rápidamente por las redes sociales y medios de todo el mundo se han hecho eco del espectacular anillo verde que luce la actriz en el dedo anular de su mano izquierda. "La singularidad de un diamante verde natural no se puede subestimar", ha dicho Grant Mobley, experto en diamantes del Natural Diamond Council, a la revista People. "En términos generales, el verde es el segundo color natural más raro para un diamante, después del rojo. Solo sale una pequeña partida de diamantes verdes al mercado cada año y casi nunca tienen un color tan vivo ni el tamaño de éste", ha asegurado.

- Jennifer Lopez, premiada ante la orgullosa mirada de Ben Affleck y su hija Emme

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En varias ocasiones, la protagonista de películas como Estafadoras de Wall Street o Planes de boda, ha confesado la conexión tan especial que tiene con el verde. "Siempre digo que es mi color de la suerte", mencionó la actriz una vez, haciendo referencia a su icónico vestido de Versace con el que hizo historia en los Grammy del año 2002. "Me he dado cuenta de que hay muchos momentos de mi vida en los que iba vestida de verde y me pasaron cosas increíbles", aseguró, reconociendo que no cree en las casualidades.

- ¿Sabías que Jennifer López descartó SloMo, nuestra canción de Eurovisión?

VER GALERÍA

El segundo anillo que le ha regalado Ben Affleck

Al ver las imágenes, no hemos podido evitar compararlo con el anillo que el actor le regaló hace 20 años. En aquel momento, el protagonista de Perdida, Batman o Deep Water sorprendió a Jennifer con un impresionante diamante rosa de 6,1 quilates que encargó en exclusiva al exclusivo joyero estadounidense Harry Winston, y que estaba valorado en unos dos millones y medio de dólares. Durante todo este tiempo ha sido, sin duda, una de las piezas más especiales del joyero de JLO, ya que nunca llegó a deshacerse de él.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.