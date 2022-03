Jennifer Lopez y Ben Affleck, como dos turistas más en Gran Canaria

Jennifer Lopez ha regresado a Gran Canaria y lo ha hecho en la mejor compañía, la de su pareja Ben Affleck. La diva del Bronx tuvo que cancelar el rodaje de The Mother el pasado mes de enero debido a un brote de coronavirus entre los miembros del equipo. Después de este parón y la promoción de su película Cásate conmigo junto a Maluma, por fin la estrella de Hollywood ha podido retomar las grabaciones en España y días después del comienzo del rodaje ha recibido la visita de su novio.

La pareja del año en Hollywood ha paseado su amor por algunos de los rincones más emblemáticos de la isla como el barrio antiguo de Vegueta y Triana. Vestidos con atuendos de sport y como dos turistas más, pasearon de la mano por las calles de la ciudad. Durante su paseo se sentaron en un banco de un parque, como si de cualquier pareja de enamorados se tratase, sin importales las miradas indiscretas e intercambiando gestos y miradas llenas de complicidad. A continuación la pareja hizo una parada en Caffe Antico, un local que publicó en sus redes sociales la sorprendente y grata visita de los actores. En las últimas horas ha trascendido un vídeo de los actores en los que se les ve a la salida del Hotel Santa Catalina, donde supuestamente podrína haberse alojad durante su estancia en Las Palmas.

Su visita a nuestro país coincide con la sorpresa que han dado a sus fans en el ultimo vídeo musical de Jennifer. Ben Affleck ha hecho un cameo en la balada de su tema Marry Me con Maluma en la que el actor aparece acurrucado junto a su novia en la cama. La aparición del oscarizado intérprete incluye hasta un beso de él a ella en el cuello, un instante de lo más romántico. Este vídeo surge después de la romántica sorpresa que le preparó Ben con motivo del día de San Valentín. El actor tuvo la genial idea de montar un vídeo en el que aparecían imágenes de los dos -cuando empezaron a salir juntos a principios de la década de los 2000-, con la canción On My Way de la banda sonora de su película Cásate conmigo.

Desde que retomaran su noviazgo diecisiete años después de romper su compromiso, son inseparables y es habitual verles acompañarse el uno al otro en sus respectivos compromisos laborales. Esta vez ha sido en la isla de Gran Canaria, donde rueda The Mother, una superproducción de Netflix en la que la estrella da vida a una asesina a sueldo cuya última y más peligrosa misión es salvar a su propia hija. Jennifer comparte pantalla junto a Joseph Fiennes, protagonista de El Cuento de la Criada, o Gael García Bernal, que no ha parado de cosechar popularidad y éxitos tras su película Amores perros.

En esta ciudad canaria debido a la gran similitud arquitectónica que guarda con La Habana se recrean escenas de acción ambientadas en la capital cubana, donde ocurre parte de la trama. El equipo ya ha estado filmando en distintas localizaciones como la Alameda de Colón, el Gabinete Literario y el Hotel Madrid, en Las Palmas de Gran Canaria, los Jardines de la Marquesa, en Arucas, o El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana.

