La 'modern family' que han formado JLo y Ben Affleck (incluidos Jennifer Garner y Marc Anthony)

Jennifer Lopez y Ben Affleck han retomado su noviazgo teniendo muy presente en qué momento están de sus vidas. No solo son dos estrellas en la cima de su carrera, sino también dos padres volcados en el cuidado de sus hijos, nacidos de sus anteriores matrimonios. El protagonista de Batman tiene tres Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, de su union con Jennifer Garner, mientras que la diva del pop es madre de los mellizos Max y Emme, de 14 años, que comparte con Marc Anthony. Juntos han formado una numerosísima familia, que lejos de ser un obstáculo para ellos ha sido un motivo más de unión, ya que los adolescentes han congeniado a la perfección.

La conciliación no ha supuesto ningún problema

En esta nueva oportunidad la pareja de oro siempre tuvo claro que su prioridad era el bienestar de sus hijos y pronto comenzaron a hacer planes en familia para ver cómo iba siendo su adaptación. Tanto Violet, Seraphina y Samuel parecen congeniar a la perfección con los mellizos Max y Emme para tranquilidad de sus padres. Es habitual verles juntos o a Ben ejercer de padrazo de los hijos de Jennifer, como se comprueba en esta foto junto a Emme durante la entrega de los premios iHeart Radio Music Awards, una ceremonia a la que también acudió con su hijo Samuel, al que también veíamos recientemente de la mano de JLo buscando la casa en la que compartirán a partir de ahora sus vidas.

Siempre que pueden es habitual verles compartir tiempo de calidad con sus pequeños. El pasado verano organizaron inifinidad de salidas, al cine, a Universal Studios o al musical Hamilton en el Hollywood Pantages Theatre de Los Ángeles. Una cita a la que también se unió la madre del actor, Anne Christine, además de las hijas mayores de Ben,Violet y Seraphina, y los hijos de Jen, Max y Emme. El único que faltó al show fue el pequeño Samuel, que se unió al día siguiente para asistir con ellos al espectáculo de magia The Magic Castle.

"Dado que la relación de Jennifer y Ben va en serio, es natural que pasen tiempo juntos con los niños", señalaba una fuente cercana a la pareja a la revista People el pasado verano. "No están tratando de acelerar nada, pero quieren que los niños se conozcan", añadía mientras aseguraba que no había visto en mucho tiempo a la actriz de Estafadoras de Wall Street tan feliz. El último cumpleaños del actor, el pasado 15 de agosto, lo celebraron en la intimidad familiar. Al director de Argo, que no le gustan las grandes celebraciones, recibió la visita en su casa de nueva y gran familia al completo. Días antes Emme había ayudado a su madre a elegir unas joyas para hacerles un regalo a las hijas del actor, Violet y Seraphina.

Los padres de sus hijos

A esta gran familia se unen sus respectivos ex, Jennifer Garner y Marc Anthony, con los que siempre han mantenido muy excelentísima relación. Afleck y Garner estuvieron casados entre 2005 y 2015, pero no han dejado de ser familia desde que se separaron oficialmente en 2018 y posteriormente anunciasen su divorcio. La actriz de Pearl Harbour manifestaba su satisfacción tras el reciente compromiso de su ex con la diva del Bronx. "Jennifer sabe que la cantante ha sido una influencia positiva para él en ciertos aspectos”, contaba una fuente cercana a E! News.

Garner y JLo coincidieron en la celebración de Halloween. Garner se unió a su exmarido, Ben Affleck, y a su novia, Jennifer Lopez, para pedir dulces en familia. "Todos se llevan bien y la atención se centra siempre en los niños. Jennifer, Ben y Jen Garner querían que los niños tuvieran un Halloween increíble", declaró un amigo a la revista People. "Los niños son amigos y querían ir a pedir dulces juntos. Tenía sentido que fueran todos juntos", añadió.

Por su parte, la intérprete de canciones como Let´s Get Loud, Ain't Your Mama o El anillo considera a Marc Anthony, mucho más que un exmarido, es un gran amigo. De hecho, días después de realizar una escapada con Ben Affleck se reunió con el padre de sus hijos en un restaurante en Miami para contarle su renovada ilusión. Lopez y Anthony estuvieron casados durante una década -de 2004 a 2014- y a pesar de su separación sigue contando con un gran apoyo mutuo.