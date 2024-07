El collar de la discordia de Jennifer Lopez, ¿una indirecta para Ben Affleck?

Jennifer Lopez sigue sin decir una sola palabra sobre su crisis con Ben Affleck, sin embargo, podría estar mandando algunos mensajes a través de sus looks. Todas las alarmas han saltado este fin de semana, cuando la diva del Bronx ha sido fotografiada luciendo un collar que hacía tiempo que no se ponía. Ha sido durante un paseo que dio por Los Hamptons, donde lleva de vacaciones desde princios de julio.

© GTRES

¿Quiere mandar un mensaje?

JLO presumió de figura con un top negro y pantalones blancos de talle bajo, además de gorra y su característica melena XXL, sin embargo, todas las miradas se han centrado en la joya que llevaba colgada del cuello. La protagonista de Atlas lució un diseño dorado en el que podía leerse 'Jennifer'. Hasta aquí nada extraño, ¿verdad?

Sin embargo, lo curioso es que Jennifer ha vuelto a sacar de su joyero esta pieza que podría tener mucho más significado del que imaginamos. Mientras estaba feliz con Ben Affleck, era habitual ver a la artista luciendo varios collares con el nombre y el apellido de su marido.

© GTRES

Los collares de Jennifer Lopez

Todos esos símbolos de su amor ahora han desaparecido y Jennifer no ha vuelto a llevar estos collares que, en su momento, lucía con tanta felicidad y orgullo. En su lugar, ahora solo es 'Jennifer', un detalle con el que podría estar dando a entender que su matrimonio con el director de cine ha llegado a su fin. ¿Será verdad?

Hay que recordar cuáles eran los collares favoritos de JLO hasta hace unos meses. La intérprete de Let's get loud solía llevar una cadena dorada con las iniciales 'BEN' en mayúscula y un corazón colgando. También tenía otro collar con la palabra 'Affleck' e incluso una pieza muy especial para ella en la que ponía: 'Jennifer & Ben'.

© JLO © JLO

© JLO © JLO

Eso sí, los que seguimos a JLO sabemos que no es la primera vez que se pone un collar con su nombre. La cantante tiene en su joyero diferentes modelos con la palabra 'Jennifer', tal y como puede verse en esta imagen que compartió en el verano de 2023. La protagonista de Estafadoras de Wall Street tiene uno escrito en minúscula y cursiva y también otro dorado en mayúsculas decorado con pequeños diamantes.

© JLO

Lo último que sabemos de 'Bennifer'

Los fans de Ben Affleck y Jennifer Lopez no entienden qué está pasando en su matrimonio y se preguntan por qué no dicen nada al respecto. La semana pasada celebraron su 2º aniversario de boda a más de 4.600 kilómetros de distancia y, aunque no se han pronunciado, desde su círculo íntimo aseguran que el anuncio de su divorcio podría ser inminente. Lo cierto es que la cantante y el director de cine han estado mandando señales contradictorias, ya que siguen llevando sus alianzas pero llevan meses viviendo separados.