¿Por qué Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen jugando al despiste? Analizamos sus últimos movimientos

¿Han firmado los papeles de divorcio o se van a dar una oportunidad? ¿Hacen vida por separado pero se juntan en celebraciones familiares? ¿Por qué unos días llevan sus anillos de boda y otros días se las quitan? Estas son algunas de las preguntas que los fans de Jennifer Lopez y Ben Affleck llevan haciéndose semanas. Los actores siguen jugando al despiste con su matrimonio y muchos no entienen qué está pasando.

© Gtresonline Jennifer Lopez y Ben Affleck el 2 de junio de 2024

Hasta ahora, lo que sabemos es que la cantante y el director de cine no viven juntos desde hace meses y han decidido poner a la venta la mansión que se compraron por 55 millones de euros. El actor de Perdida lleva semanas viviendo en una casa de alquiler donde ha estado recibiendo la visita de su mujer y también de sus hijos (Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y Samuel, de 12), así como de su exmujer, la también actriz Jennifer Garner.

Parecía que el anuncio de divorcio era inminente, sin embargo, este fin de semana la pareja ha vuelto a dar señales contradictorias. Tanto Ben como Jennifer han vuelto a lucir sus alianzas y, además, la protagonista de Atlas ha sido fotografiada luciendo una pulsera de oro con una 'B' en tamaño XXL durante un paseo con amigos en Los Hamptons. Al verla, es inevitable preguntarse: ¿se pondría una pulsera personalizada con la inicial de su marido si estuvieran en pleno divorcio? ¿estará queriendo mandar algún mensaje?

© jlo Jennifer Lopez disfrutando del 4 de julio en Los Hamptons

Este fin de semana ha sido muy comentado también un post que la diva del Bronx ha compartido en su cuenta oficial. Jennifer ha recordado la canción Cambia el paso, que sacó en 2021 junto a Rauw Alejandro, y en la que repite en varias ocasiones la palabra: "Avanza". "Un, dos, tres, avanza. Izquierda, derecha, izquierda, avanza.Un, dos, tres, avanza. Todo lo que ella quiere hacer es bailar, bailar, bailar, bailar", canta JLO en el fragmento del videoclip que ha compartido. Sus seguidores piensan que este post refleja la intención de la cantante de pasar página cuanto antes. ¿Será verdad?

© Getty Images Jennifer Lopez y Ben Affleck en el Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2021

No sabemos qué pasará finalmente con 'Bennifer', pero desde su entorno aseguran que ya no hay marcha atrás. "Jenny ya ha tenido suficiente. Realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más [por salvar su matrimonio]. Las cosas no están mejorando, van a peor", dijo hace unas semanas una fuente a Daily Mail, explicando que a la cantante no le gustaba que su marido siempre estaba "malhumorado y negativo".

Por su parte, el actor de Batman se habría visto superado por la exposición mediática de su mujer. "A ella le gusta compartirlo todo de su vida. Él es más introspectivo y reservado (...) Jennifer necesita eso, pero a Ben eso no lo hace feliz y le provoca mucho estrés", han contado desde el círculo cercano de Ben a la revista People, asegurando que es algo que, inevitablemente, ha terminando pasándoles factura.