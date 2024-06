Jane Fonda advirtió a Jennifer Lopez sobre su matrimonio con Ben Affleck (y esta fue su respuesta)

Mientras seguimos sin saber qué está pasando entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, todo lo relacionado con su historia de amor está siendo analizado al milímetro. Sobre todo ciertas situaciones y declaraciones que en su momento pasaron desapercibidas, pero que ahora han cobrado otro significado. Una de ellas es la conversación que la cantante tuvo con su gran amiga Jane Fonda y que puede verse en el documental de JLO La mayor historia de amor jamás contada (Prime Video).

Resulta curioso que la propia Jane Fonda advirtiera a Jennifer sobre su matrimonio con Ben Affleck, casi como si pudiera adivinar lo que iba a pasar meses más tarde. "Lo primero de todo, quiero que sepas que no sé muy bien por qué, pero me siento muy unida a ti y a Ben y realmente quiero que esto funcione. Sin embargo, hay algo que me preocupa... Es como si intentaras demostrar algo en vez de vivirlo sin más", le dice a la diva del Bronx en una conversación teléfonica. Jane no duda en mostrar su desacuerdo en que la pareja estuviera constantemente haciendo alarde de su amor en público: "En todas las fotos salís besándoos, abrazándoos...". A lo que JLO responde: "Así es como vivimos la vida".

La cantante asegura que Fonda "es muy protectora conmigo" y se preocupa por ella, ya que no quiere que la hagan daño: "Vas a exponerte para que te machaquen otra vez". "Es emocionante y también aterrador... Tienes razón, me estoy exponiendo. Pero no sé hacerlo de otra forma", reconoce la intérprete de Una noche más.

En un momento dado, Jane recuerda el tenso momento que vivieron en los Premios Grammy: "Me preocupó todo lo que pasó, parecía tan infeliz...". Y es que las imágenes de Jennifer y Ben terminaron haciéndose virales por las caras y los gestos del director de cine, que se mostró muy incómodo durante toda la gala.

"Cuando la gente te mira y ve tu vida, no sé, es difícil. ¿Cómo puedes tener algo de lo que quejarte?", comenta Fonda. "Por eso creo que es importante decirlo. No me quejo, pero hay problemas. Yo también he cometido errores, lo admito", le contesta Jennifer con la voz entrecortada. "Espero que salga bien. Tienes todo mi apoyo", le dice su amiga para animarla.

Es entrañable ver cómo Jane Fonda se preocupa por Jennifer y quiere que su matrimonio con Ben, ahora sí, tenga el final de cuento de hadas que siempre soñó. La propia JLO cuenta que desde que se conocieron en el rodaje de la película La madre del novio en 2004 "tenemos una relación muy cariñosa". "Nos hicimos muy amigas. La admiraba porque es una actriz increíble, obviamente, pero también por todas las causas que defendía. Era muy activista, pero también fue machada por la prensa. Y en temas del amor, somos bastante parecidas".

Por su parte, Jane estuvo presente cuando la cantante recibió su estrella en el Paseo de la Fama y en su discurso dijo: "Hicimos una película en la que tenía que odiarla y, la verdad, fue el trabajo más difícil que he hecho. Cuanto más nos torturábamos en la pantalla, más amigas nos hacíamos. Doy gracias por su amistad, por su enorme generosidad".