De los besos a vivir separados: así ha cambiado la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck en un año

Quién les iba a decir hace un año a Jennifer Lopez y Ben Affleck que llegarían a esta situación. Los actores están atravesando una crisis en su matrimonio y, aunque muchos aseguran que el anuncio de su divorcio es inminente, parece que por el momento no han tomado una decisión. Lo que está claro es que todo ha cambiado entre ellos y hemos pasado de los besos y las risas a los gestos serios, la indiferencia...

Hace justo un año, la protagonista de Atlas utilizó sus redes sociales para felicitar a su marido por el Día del Padre compartiendo sus fotos más románticas, y días antes les vimos derrochando amor en la alfombra roja en el estreno de la película The Flash. Risas, besos, palabras al oído, abrazos... y muchos gestos cómplices que demostraban lo felices que estaban.

Jennifer presumió de figura con un escotadísimo vestido con cuerpo de neopreno y falda de seda en tono salmón, además de recoger su melena en una coleta pulida XXL. Su marido la miraba totalmente embelesado, protagonizando estas imágenes con las que sobran las palabras.

En ese momento, los rumores de crisis ya planeaban sobre el matrimonio. Y es que su posado en la alfombra roja se produjo unas semanas después de que vivieran un momento muy incómodo delante de las cámaras. Fue en la presentación de la película The Mother en el Ziegfeld Theatre de Nueva York donde pudimos ver a un Ben Affleck muy incómodo y tenso. El actor estaba molesto por algo y no dejaba de hacer gestos con las manos mientras su mujer intentaba disimular y calmar los nervios para que la situación no fuera a más, ya que era consciente de que todos les estaban mirando.

Pero no es la única vez que Ben ha tenido esa actitud en público. Él mismo ha confesado lo poco que le gustan los flashes y, de hecho, dicen que es uno de los motivos de su crisis. "Jenny ya ha tenido suficiente. Realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más [por salvar su matrimonio]. Las cosas no están mejorando, van a peor", ha dicho una fuente cercana a Daily Mail, asegurando que la razón principal por la que ha decidido dejar a Ben ha sido porque siempre estaba "malhumorado y negativo".

Durante estos últimos días, los actores se han visto en varias ocasiones no solo en la mansión del actor sino también en la casa de Bel Air que compartían hasta hace poco junto a sus respectivos hijos: Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y Samuel, de 12, que Affleck comparte con su exmujer Jennifer Garner; y Emme y Max, los mellizos de JLO y Marc Anthony. Hay que recordar que el matrimonio lleva semanas viviendo en casa separadas, lo que hace pensar que todavía no han conseguido arreglar sus diferencias.