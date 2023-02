Sabemos lo que le dijo Jennifer Lopez a Ben Affleck en el tenso momento que vivieron en los Grammy

Ben Affleck se ha convertido estos días en carne de meme. El actor acompañó el pasado domingo a Jennifer Lopez a la gala de entrega de los premios Grammy y parece que no se lo pasó demasiado bien. Sus caras de aburrimiento e incluso de cansancio no han pasado inadvertidas para nadie e incluso hay muchos que han llegado a sentirse identificados con él en algunos momentos de su vida con frases tan recurrentes como “Me siento como con Affleck los lunes por la mañana” o “Pensé que había tenido un mal día, pero Ben Affleck en los Grammy me gana”.

La desidia de la estrella, de 50 años, lejos de ir disminuyendo a medida que avanzaba la gala, fue en aumento y su hartazgo fue tal que hasta la propia Jennifer Lopez acabó dándole un toque de atención, tal y como recoge el diario Daily Mail. "Para", le dice la cantante. "Tienes que parecer más simpático. Tienes que estar motivado" A lo que Affleck responde: "Podría". La cámara captó ese incómodo momento entre la pareja, que conscientes de que estaban siendo grabados dieron por finalizada su charla como si allí no hubiera pasado nada, la cantante mirando hacia otro lado y Ben recolocándose el traje.

Pero aunque fueron muchos los que criticaron el ‘hartazgo’ del actor, otros muchos han salido en su defensa señalando que ni la música ni el baile es algo que vaya con Affleck, quien simplemente estaba allí para apoyar a su mujer, quien, una vez más, se convirtió en una de las más espectaculares de la alfombra roja luciendo un diseño exclusivo de Gucci azul marino con transparencias y pronunciado escote desde el que caían, en forma de cascada, brillantes tiras de cristales plateados que daban al vestido una gran sensación de movimiento.

Y aunque la actitud de Ben le consolidó como ídolo de los memes, lo cierto es que al día siguiente, su mujer prefirió hacer borrón y cuenta nueva, y dejando atrás ese pequeño incidente compartió un video con sus seguidores de algunos de sus momentos claves en la gala, subtitulando con la frase: "Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo”. Y es que desde que la pareja diera una segunda oportunidad a su historia de amor y se dieran el ‘sí,quiero’ el pasado verano, ambos viven en una eterna luna de miel en la que todo es perdonado.

“Nunca nada me pareció más correcto, y sabía que finalmente nos estábamos “estableciendo” de una manera que sólo puedes hacer cuando entiendes la pérdida y la alegría y estás lo suficientemente probado como para nunca dar por sentado las cosas importantes o dejar que las cosas tontas sean insignificantes. Las molestias del día se interponen en el camino de abrazar cada precioso momento. Nos encontramos en ese tiempo tan deseado de la vida: tener gratitud por todo lo que la vida nos ha mostrado, incluso sus pruebas y tribulaciones” declaraba la artista del Bronx tras su boda el pasado agosto, y sin duda alguna lo de los Grammy fue a parar a esa carpeta “de cosas no importantes”.