Megan Fox acude a los premios a los Grammy con una muñeca rota y una conmoción cerebral La actriz, que no ha querido dar detalles sobre su incidente, no dudó en apoyar a su prometido, el cantante Machine Gun Kelly

Nada iba a impedir a Megan Fox acompañar a su pareja, el cantante Machine Gun Kelly a los premios Grammy, ni siquiera una emergencia médica. La actriz, de 36 años, dejaba completamente en shock a sus más de 20 millones de seguidores, así como a los asistentes a la pregala de la entrega de los premios tras revelar que había sufrido una fractura en la muñeca y una conmoción cerebral pocas horas antes de asistir al evento. "Bajando del avión con una muñeca rota y una conmoción cerebral directamente a una fiesta de los Grammys", escribió Megan Fox, junto a las fotos que ya acumulan más de 2 millones de 'me gusta'

La explosiva actriz, que para su primera gran cita musical eligió un vestido al más puro estilo de Jessica Rabbit compuesto por un corsé de satén rojo que se ceñía a su delgada cintura y firmado por Alexis Mabille, llevaba su muñeca derecha sujeta con un aparato ortopédico de color rosa neón que no paso desapercibido, pero del que acabó liberandose tanto en la gala de los Grammy como en la fiesta posterior.

No está claro cómo Fox sufrió las lesiones, pero lo que está claro es que estas no le impidieron pasarselo en grande junto a su prometido, quien estaba nominado en la categoría de 'Mejor álbum de rock' y cuyo premio vio cómo iba a parar a las manos de Ozzy Osbourne, quien actualmente se encuentra guardando reposo por motivos de salud.

Y si en la ceremonia previa a la entrega de los populares gramófonos la estrella de Transformers se hizo con toda las miradas no solo por sus problemas de salud sino por su impresionante look, en la gala y en la postfiesta no fue menos. La actriz, quien estuvo casada con el actor de Sensancion de Vivir Brian Austin Green junto al que tuvo tres hijos, Noah, de 10 años, Bodhi, de 8 y Journey, de 6, y quien admitió que tras la fractura de su mueca hizo “una lista de 16 razones” por las que se merecía que le hubiera sucedido ese incidente, deslumbró en la alfombra roja con un vestido blanco con un corsé de malla adornado con pedrería firmado por Zuhair Murad que muchos han llegado a comprar con un traje de novia gótico. El rockero, por su parte, le dijo a E! News que inspiró su look el el ave Fénix que resurge de sus cenizas con un brillante traje plateado con botas a juego.

A finales del año pasado, la actriz de Jennifer's Body, que está comprometida con Machine Gun Kelly, a quien también se conoce como MGK desde enero de 2022, insistió en que quería que la estrella del rap, que tiene una hija Casie de 13 años con su ex novia Emma Cannon, "la dejara embarazada". "Nunca nadie con mejor estructura ósea ha caminado por esta tierra. Exquisita y devastadoramente guapo. Mátame o déjame embarazada. Esas son las únicas opciones" bromeaba la actriz. De momento, la pareja parece que no ha dado el paso de convertirse en padres, ni siquiera han puesto aún fecha de boda.