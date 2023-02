Beyoncé se corona como la más premiada en la historia de los Grammy

Emocionante sin duda la 65ª edición de los premios Grammy que reunió en Los Ángeles a los nombres más destacados de la industria. Beyoncé se convirtió en la artista más premiada en la historia de estos galardones acumulando 32 gramófonos (sumó cuatro más a los 28 que ya tenía), reivindicando su títulos de reina absoluta de la música. España no se fue con las manos vacías pues Rosalía, que aspiraba a dos premios, se llevó el de mejor álbum de rock alternativo aunque no estuvo en la gala para recogerlo. Harry Styles, Adele, Bad Bunny y Marc Anthony fueron otros de los nombres que se fueron a casa con un premio en las manos. Te recordamos la lista completa de ganadores:

Álbum del año

Harry’s House, Harry Styles

Grabación del año

About Damn Time, Lizzo

Mejor interpretación pop solista

Easy On Me, Adele

Mejor interpretación pop de dúo o grupo

Unholy, Sam Smith y Kim Petras

Mejor grabación dance/electrónica

Break My Soul - Beyoncé

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Higher, Michael Bublé

Mejor Álbum Vocal Pop

Harry’s House, Harry Styles

Mejor interpretación de rap

The Heart Part 5, Kendrick Lamar

Mejor Canción R&B

CUFF IT- Beyoncé

Mejor álbum de rap

Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

Canción del año

Just Like That, Bonnie Raitt

Mejor artista nuevo

Samara Joy

Mejor Interpretación Tradicional de R+B

Plastic Off, Beyoncé

Mejor Álbum Pop Latino

Pasieros, Rubén Blades y Boca Livre

Mejor Álbum de Música Urbana

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

Motomami, Rosalía

Mejor Álbum Latino Tropical

Pa’lla Voy, Marc Anthony

Mejor álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano)

Natalia Lafourcade - Un Canto por México - El Musica