Rosalía celebra eufórica su 'Motogrammy' desde la cama

Se la ha echado de menos en la alfombra roja, pero mucho más sobre el escenario. Rosalía se ha convertido en la única española triunfadora en la 65ª edición de los Grammy, pero también en una de sus grandes ausentes. La artista se alzó con el premio a 'Mejor álbum latino alternativo o de rock' por Motomami en la gala celebrada este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, sin embargo, por motivos que no ha dado a conocer, no pudo acudir a recogerlo, aunque no por ello ha dejado de celebrarlo.

Eufórica, pero a la vez sorprendida por este segundo Grammy- ya se alzó con un gramófono en 2020 por su disco El mal querer- Rosalía se asomaba a sus redes sociales para decir: "Motomami Grammy Winnerr Queeeeeeeeeeee??!" una frase que la catalana ilustraba con dos fotografías, una haciendo un gesto con la mano al más puro estilo motomami tirada en en una cama y otra con la boca abierta y sin apenas nada de maquillaje en la que se la ve gritando de emoción.

La publicación, a altas horas de la madrugada, no ha dejado indiferente a sus fans ni a sus amigos que no han tardado en felicitar a la artista. “Congrats, baby” (Felicidades, bebé) le decía su gran amiga Kylie Jenner, “AOTY #1” (siglas que se corresponden con Album of The Year/ Álbum del año) le escribía su pareja, el también cantante Rauw Alejando, sin pasar por alto el "Oleeeeeeee!!!!!" ( con cuatro emoticonos de flamenca) de Ana Torroja.

Rosalía competía por este galardón frente a Tinta y tiempo de Jorge Drexler; 1940 Carmen de Mon Laferte; Alegoría, de Gaby Moreno; y con Los Años Salvajes, de Fito Páez, por lo que lograr imponerse a ellos ha sido todo un logro para la artista, aunque no para sus fans pues el éxito de Motomami ha sido tan grande que muchos de ellos esperaban que fuera nominada en la categoría de álbum del año, algo que nunca llegó a suceder.

Sin embargo, en las estanterías de Rosalia no faltan los reconocimientos pues a los ya mencionados Grammy se suman también los cuatro gramófonos que la artista logró en la última edición de los Grammy Latinos - celebrados hace casi tres meses - en los se alzó con el premio a 'Mejor Álbum del Año', 'Mejor álbum de música alternativa', 'Mejor diseño de empaque' y 'Mejor ingeniería de grabación' por Motomami, el disco que la ha consolidado como una de las grandes estrellas latinas.