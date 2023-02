Aitana no posó en la alfombra roja de los Grammy con Sebastián Yatra... ¡pero sí que estuvo en la fiesta! La cantante ha mostrado varias fotos del look que llevó

Todos sus fans estaban deseando verles juntos en la gala de los premios Grammy, sin embargo, se quedaron con las ganas de ver la aparición estelar de Aitana, de 23 años, y Sebastián Yatra, de 28, en esta gran cita de la música. El cantante colombiano posó solo en la alfombra roja y todo parece indicar que la intérprete de Formentera o Mon amour no estuvo presente en la ceremonia que tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (anteriormente conocido como Staples Center).

Eso sí, Aitana no quiso perderse la fiesta que se celebró después y se unió al resto de estrellas que estuvieron presentes en la 65º edición de los premios Grammy. Fue ella misma la encargada de compartir varios selfies desde su habitación en los que mostraba el look que había elegido para una noche tan importante.

Con su teléfono móvil, la que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 posó ante el espejo con un original minivestido blanco y negro de estampado de cebra con anilla plateada en el cuello y en la cintura, además de unos intensos labios rojos y pendientes con forma de aro.

"¡Aitana! Lista para la fiesta posterior de los Grammy", escribió en sus redes sociales el maquillador Luis Torres, que fue el encargado de su beauty look en esta ocasión. Como siempre, la artista española contó con su peluquero de confianza, Jesús de Paula, que siempre le deja la melena preciosa. Curiosamente, De Paula también trabaja con Sebastián Yatra desde hace un tiempo y es el encargado de peinarle siempre, ya sea para alfombras rojas, reportajes, sesiones de fotos...

El artista colombiano estaba nominado en la categoría de mejor álbum de pop latino por Dharma+ pero finalmente no pudo llevarse el premio. Eso sí, al terminar la gala, quiso dar las gracias a todos los que lo hicieron posible. "Siento que hicimos el mejor álbum que podíamos hacer en estos tres años y eso es gracias​ a mi equipo, a todos los compositores, a los productores, a las historias que tuve para contar, a las personas que me inspiraron a contar esas historias, a todas las personas que me han acompañado y ayudado en este proceso personal, a mi familia... y nada, que los amo mucho", aseguró.

Nueva oportunidad de verles juntos

Yatra contó que: "Viene un año muy especial para mí, de crear música, de realmente sentarme y hacer un álbum y no juntar canciones canciones que voy haciendo en el camino". "Y lo que estamos organizando para el que sigue es como veo la vida desde esta perspectiva que comienza", dijo haciendo referencia a su nueva canción, Una noche sin pensar, que se estrenará en unos días.

Los fans de Aitana y Sebastián no han podido verles posando juntos en los premios Grammy, pero dentro de poco tendrán otra oportunidad. Será el próximo 23 de febrero en Miami, cuando el artista colombiano ejercerá de presentador en la gala los premios Lo Nuestro. Además, Yatra es el máximo nominado, por lo que podría vivir su gran noche... ¿acompañado de Aitana?