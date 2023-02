Conoce a Stephen Sanchez, el artista que se divirtió con Sebastián Yatra y Atiana y que arrasa en Tiktok

No pasearon juntos por la alfombra roja de los Grammy pero sí que se reunieron después para asistir a una de las fiestas posteriores a la entrega de premios. Sebastian Yatra, de 28 años, y Aitana Ocaña, de 23, despistaron así un poco a sus seguidores incondicionales que esperaban ver la primera imagen pública de ambos. Después de algunas semanas en las que se les ha podido ver disfrutando de Los Ángeles y del parque Disneyland en actitud cómplice y cariñosa, imágenes que se pudieron ver en la revista ¡HOLA!, los artistas disfrutaron de nuevo juntos del ambiente tras los prestigiosos premios.

VER GALERÍA

En la fiesta como se puede ver en las imágenes compartieron conversación con el actor Adrien Brody y también con el artista revelación Stephen Sanchez, que ha lanzado, entre otros, un single titulado Until I found you que le ha convertido en viral. Tiene apenas 19 años, es estadounidense y ha logrado meterse en las listas de éxitos de Estados Unidos y Reino Unido gracias a las canciones que comparte en Tiktok. En Spotify ha logrado además alcanzar una cifra de más de 17 millones de oyentes mensuales, todo un logro sin duda.

VER GALERÍA

El intérprete nació en Nashville, Tennessee, en noviembre de 2002 y empezó a componer canciones en su casa familiar. Cuando estaba con sus abuelos escuchaba artistas como Frank Sinatra, The Platters, Nat King Cole y The Ink Spots, hasta que decidió aprovechar las redes sociales para dar a conocer su música. Tiktok fue la plataforma en la que lanzó Lady by the Sea, tema con el que obtuvo más de dos millones de visualizaciones y gracias al que logró un contrato discográfico con Republic Recors en 2020. En 2021 lanzó What Was, Not Now y Easy On My Eyes.

VER GALERÍA

Su éxito más reconocido ha sido Until I Found You, tema que suma más de 200 millones de reproducciones en Spotify y que está inspirado en su exnovia Georgia, de hecho le mandó un fragmento de voz para que le diera su visto bueno. Hace unos meses en declaraciones a la cadena ABC contaba que escribió el tema en solo 10 minutos. ¡Todo un talento! Entre los referentes musicales que aderezan su sonido están retazos de los años 40 y 50, sonidos que recuerdan a Elvis Presley, The Ink Spots y The Mills Brothers pues la estética y melodías de estos años le apasionan. "Estaba obsesionado con el estilo de los años 50 cuando era niño. Los coches glamorosos, los cines, las tiendas familiares", dijo en la revista Rolling Stone. Una estética que ha plasmado en su vídeo Until I Found You. El artista ha logrado acumular más de 800.000 seguidores en Tiktok.

VER GALERÍA

Junto a Aitana y Sebstian Yatra estuvo en una celebración posterior a los prestigiosos galardones donde coincidió además con el actor Adrien Brody, Monte Lipman (que es CEO de Republic Records), Avery Lipman (vicepresidente del sello discográfico) y Sir Lucian Grainge (director ejecutivo de Universal Music).