La gran noche de Miley Cyrus en los Grammy que terminó con este beso a su novio

¡Por fin lo consiguió! Después de más de 22 años de carrera, Miley Cyrus se ha llevado no solo uno sino dos Premios Grammy en la gala celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde la artista estadounidense fue reconocida por el éxito de su canción Flowers. Además de este gran logro, Miley fue la triunfafora de la noche por muchos motivos más: desde su despliegue de los looks (se cambió de vestido hasta cinco veces), al polémico discurso que dio, el romántico beso con su novio, Maxx Morando, o su cardado, que se hizo viral.

- Del cardado de Miley Cyrus al cambio de la hija de Beyoncé: los momentazos de los Grammy

Muy emocionada

Solo hay que ver estas imágenes para darse cuenta de la ilusión que le hizo escuchar su nombre. Miley no podía creerse lo que estaba sucediendo y se quedó varios segundos con la boca abierta. Recibió un gran ovación por parte de todos los presentes y se abrazó a su madre, Tish Cyrus, que estaba muy emocionada de lo que ha conseguido su hija.

La cantante recibió de manos de Meryl Streep el gramófono en la categoría de grabación del año. La actriz, que presentó el premio acompañada de su yerno, el reconocido productor musical Mark Ronson, dio un grito al leer el nombre de Cyrus en la tarjeta, así que parece que es una gran fan. Minutos después, la que fuera protagonista de Hannah Montana volvió a subir al escenario, esta vez para recoger de manos de Mariah Carey su premio Grammy a mejor interpretación pop en solitario.

- Los Grammy más familiares… ¡y románticos!

Su gran noche

Al recibir su segundo galargón, las cámaras captaron a Miley haciendo este gesto con el que parece decir: "¡Lo conseguí!". Y es que han sido muchos años en los que la artista se ha esforzado al máximo y ha trabajado para que su música llegue a todos los rincones del mundo. Con Flowers lo ha conseguido, coronándose como una de las estrellas más importantes del panorama actual.

La canción vio la luz el 12 de enero de 2023 como tema principal de su octavo disco, Endless Summer Vacation. Rápidamente se convirtió en un éxito, alcanzando los primeros puestos de las listas internacionales y manteniéndose durante semanas, batiendo varios récords. Además, consiguió adelantar a Shakira y Bizarrap en el 'Top Global' de Spotify, donde Flowers ya tiene más de 1.746.000.000 reproducciones.

- Foto a foto: los looks más comentados de los Premios Grammy 2024

Un discurso muy comentado

Al recoger su premio, Miley comenzó diciendo: "Este premio es increíble... pero realmente espero que no cambie nada, porque mi vida ayer era preciosa". La cantante aseguró que no todo el mundo va a recibir un Grammy a lo largo de su vida, pero "todos en este mundo son increíbles". "Así que por favor no penséis que esto es importante, aunque es muy importante, ¿verdad chicos?", dijo riéndose y mirando a su equipo.

También quiso dar las gracias "a mi mamá, mi hermana, mi amor". "¿Alguien más? Creo que no me olvido de de nadie. Pero puede que me haya olvidado de la ropa interior. ¡Adiós!", bromeó al terminar. Sus palabras han provocado muchos comentarios, ya que se han dado cuenta de que no mencionó a su padre, Billy Ray Cyrus, cuya relación no está pasando por su mejor momento, tal y como contó hace unos meses la propia Miley.

- Céline Dion aparece por sorpresa en los Grammy tras más de dos años alejada por su enfermedad

Su peinado viral

Por si fuera poco todo esto, Miley Cyrus protagonizó una de las imágenes virales de la 66º edición de los Premios Grammy. ¿El motivo? Su peinado. La intérprete de Flowers lució una espectacular melena con mucho volumen y un cardado que ha sido objeto de todos los comentarios.

De hecho, en las redes sociales ha generado un debate entre los seguidores que la defienden a capa y espada y los que dicen que es uno de sus peores looks. Las comparaciones no han tardado de producirse y, mientras que algunos dicen que se parece a Margaret Thatcher, otros la comparan con la inigualable Dolly Parton, que además es su madrina.