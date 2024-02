Céline Dion aparece por sorpresa en los Grammy tras más de dos años alejada de los escenarios por su enfermedad

Uno de los momentos más emotivos de la 66º edición de los premios Grammy fue la aparición sorpresa de Céline Dion en mitad de su batalla contra el síndrome de la persona rígida (SPR), una enfermedad neurológica que le provoca la contracción involuntaria de los músculos y le afecta a las cuerdas vocales. La cantante, de 55 años, recibió una gran ovación al salir al escenario del brazo de su hijo mayor, René-Charles Angelil, de 23 años. "Gracias a todos. Yo también os amo. Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo de corazón", pronunció visiblemente emocionada ante el público del Crypto.com Arena, de Los Ángeles, que no paraba de aplaudir.

- Grammy 2024: la lista completa de ganadores

"Aquellos que han tenido la suerte de estar aquí en los premios Grammy nunca deben dar por sentado el tremendo amor y la alegría que la música trae a nuestras vidas y a todas las personas del mundo. Para mí es una alegría inmensa presentar esta noche el mismo premio que dos leyendas como Diana Ross y Sting me entregaron hace 27 años. Estos son los nominados a mejor álbum del año", añadió la cantante de My Heart Will Go On. Después, anunció el nombre del ganador: Midnights, el décimo álbum de estudio de la cantautora estadounidense Taylor Swift.

Céline Dion deslumbró con un elegante vestido rosa empolvado, que combinó con un abrigo largo de color caramelo. Lo artista otorgó todo el protagonismo a sus joyas: un espectacular collar de diamantes y pulsera a juego. Además, llamó la atención su corte de pelo, una melena bob extra lisa con la raya en medio.

La artista ha reaparecido públicamente tras conocerse que ha grabado un documental en el que cuenta como es vivir con su enfermedad. I am Céline, que verá la luz en Amazon Prime Video en el que repasa, está dirigido por la nominada al Oscar Irene Taylor (fue nominada en 2009 por un cortometraje documental llamado The Final Inch acerca de la vacunación de la polio en niños en la India) y su fecha de estreno se conocerá en próximas semanas.

"Estos últimos años han sido un desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero sin dejar que me defina", dijo la cantante al anunciar su documental. "Mientras el camino para reanudar mi carrera como artista continúa, me he dado cuenta de lo mucho que he echado de menos estar con mis fans y verles. Durante esta ausencia, decidí documentar esta parte de mi vida, para intentar crear conciencia acerca de esta condición tan poco conocida y ayudar a otros a compartir su diagnóstico", añadió.

Aunque sueña con volver a los escenarios, Céline Dion ha tenido que cancelar todas las fechas de su gira "Courage World Tour" debido a su enfermedad. "Siento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser muy difíciles incluso cuando estás al cien por cien. No es justo para ustedes seguir posponiendo los conciertos y, aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo ahora hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios. Quiero que todos sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando volver a verlos!", anunció con una profunda tristeza.

- Las preocupantes novedades sobre el estado de salud de Cèline Dion: ha perdido el control de sus músculos

En estos momentos tan delicados, la artista, que enviudó de René Angelil en 2016, se refugia en sus tres hijos, René-Charles Angelil, de 23 años, y los gemelos Eddy y Nelson, de 13. Con ellos asistió el pasado mes de noviembre a un partido de hockey en Las Vegas que enfrentaba a los Vegas Golden Knights y los Montreal Canadiens.