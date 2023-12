Las preocupantes novedades sobre el estado de salud de Cèline Dion: ha perdido el control de sus músculos

Se bajó de un escenario hace dos años y hace doce meses que afronta un complicado diagnóstico. Cèline Dion sufre el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente incurable y que progresa de manera poco favorable, a juzgar por las recientes declaraciones de su hermana Claudette. "No tiene el control de sus músculos" asegura sobre la cantante de 55 años. "Lo que me rompe el corazón es que siempre fue disciplinada. Siempre trabajó duro. Nuestra madre siempre le dijo que ‘si lo iba a hacer bien, lo tenía que hacer de la manera correcta'". La hermana de la artista confiesa que el deseo de Cèline es regresar a los escenarios, pero que no puede prever lo que ocurrirá.

Las imágenes de Céline Dion tras más de dos años alejada del foco público por su enfermedad

"En nuestros sueños está que regrese, pero ¿con qué capacidad? No lo sé". Cuenta con dolor que no se están destinando demasiados fondos a la investigación de esta dolencia, puesto que es una de las denominadas enfermedades raras. "Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también lo es. Es lo que me preocupa. Dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque no afecta a tanta gente" explicó. A pesar de que ellos han recurrido a los mejores especialistas, su estado no mejora, comentó.

Una de las cosas que agradece mucho la familia es el gran apoyo que están recibiendo en estas circunstancias. La fundación que tienen, Fondation Maman Dion (destinada a la inserción escolar de los menores que proceden de entornos desfavorecidos), no deja de recibir mensajes de apoyo dirigidos a Cèline. "Algunas personas han perdido la esperanza porque las enfermedades no se conocen bien. ¡Si supieras la cantidad de llamadas que recibe la fundación sobre Cèline! La gente nos dice que la aman y rezan por ella. Recibe muchísimos mensajes, regalos y crucifijos" explicó.

Las últimas imágenes de la cantante

Las últimas imágenes de la canadiense datan del pasado mes de noviembre cuando acudió a un partido de hockey en Las Vegas que enfrentaba a los Vegas Golden Knights y los Montreal Canadiens. La vicepresidenta de comunicación de la selección canadiense, Chantal Machabée, fue quien compartió una instantánea junto a la cantante, a la que se ve relajada y sonriente. La acompañaron sus tres hijos, René-Charles, de 22 años, y los gemelos de 13 años, Nelson y Eddy.

A principios de diciembre de 2022, después de haber cancelado durante ese año diversos conciertos, Céline anunció su complicado diagnóstico. "He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y esto no es fácil" reconocía haciendo alusión a los espasmos musculares que sufría desde hacía meses. Explicaba entonces que era muy difícil para ella afrontar esta situación y confesaba el raro trastorno neurológico que sufre. A lo largo de estos meses, su hermana mayor Claudette, uno de sus grandes apoyos, ha dado pinceladas acerca de cómo se encuentra la reconocida artista.