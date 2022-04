Celine Dion, muy afectada, habla sobre su estado de salud: 'Es muy frustrante para mí'

Celine Dion no está pasando por su mejor momento, tanto a nivel personal como profesional. La cantante estadounidense se ha visto obligada a posponer de nuevo varios conciertos de su gira Courage World Tour, debido a los continuos problemas de salud que acarrea. A sus 53 años, la intérprete de My heart will go on ha lamentado tener que cambiar algunos eventos a causa de los espasmos musculares graves que le impiden realizar el gran volumen de trabajo con total normalidad. Por este motivo, a Celine Dion no le ha quedado más remedio que tomar la decisión de posponer su gira por Europa de 2022 a 2023.

VER GALERÍA

La esperada reaparición pública de Celine Dion que tranquiliza sobre su estado de salud

Con tristeza, la voz entrecortada y a punto de romperse en lágrimas, Celine Dion ha comunicado a través de un emotivo vídeo, el cambio de fechas de sus conciertos. Los dolores musculares que padece le han hecho anunciar que se aleja de los escenarios por un tiempo, hasta que se recupere al cien por cien: "Hola a todos. Bueno, aquí estamos de nuevo. Siento mucho que tengamos que cambiar nuestros planes de gira por Europa una vez más. Primero tuvimos que trasladar los conciertos por la pandemia, y ahora son mis problemas de salud los que nos obligan a posponer algunos conciertos y, por desgracia, también tenemos que cancelar otros", comenzaba la artista con mucha tristeza en su mirada. Por el momento, Celine Dion no tiene la fuerza suficiente, ni se ha recuperado del todo, para poder continuar con su abultada agenda de conciertos. "Necesito estar en plena forma cuando esté en el escenario, sinceramente no puedo esperar, pero todavía no estoy ahí", continuaba la cantante.

VER GALERÍA

El gesto de Céline Dion que ha preocupado a sus fans

"La buena noticia es que estoy un poco mejor, pero va muy lento. Es muy frustrante para mí. Estoy recibiendo tratamiento de mis médicos, tomando medicación, pero sigo teniendo algunos espasmos y me está llevando mucho más tiempo recuperarme de lo que esperaba", continuaba Celine Dion. "Quería haceros saber que siento esta noticia... a estas alturas estoy convencida de que debería estar harta de todo esto y de esperar tanto tiempo. Pero todo lo que puedo decir es que estoy haciendo todo lo posible para volver al nivel que necesito para poder dar el 100% en mis shows porque eso es lo que os merecéis", terminaba diciendo la artista, rota de dolor por la noticia que estaba dando. En un principio, su gira Courage World Tour tenía que haber empezado durante la primavera de 2020, pero la pandemia y las complicaciones médicas hicieron que se cambiasen por completo. Pero una vez más y muy a su pesar ha tenido que volver a posponerlos.

VER GALERÍA

Céline Dion arroja luz sobre uno de los enigmas más misteriosos de la historia del cine

No es la primera vez que Celine Dion se ve obligada a cancelar conciertos de su gira. A principios de año, la intérprete de I'm alive lanzaba otro comunicado a través de sus redes sociales para anunciar que cancelaba los eventos que tenía en marzo y abril en el norte de América por los mismos síntomas que ahora: los graves espasmos musculares que padece. "Esperaba que ya estuviera bien, pero supongo que tengo que ser más paciente y seguir el régimen que me han recetado los médicos", escribía la cantante por aquel entonces, lamentando el tener que cancelar sus actuaciones. Meses después, los dolores permanecen y, de nuevo, Celine Dion ha tenido que posponer la gira europea hasta el año que viene.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.