La esperada reaparición pública de Celine Dion que tranquiliza sobre su estado de salud

Celine Dion ha reaparecido públicamente para alegría de sus miles de fans por todo el mundo, unas imágenes que sirven para tranquilizar en buena medida sobre el estado de salud de la cantante. En los últimos meses, la situación de la artista canadiense había vuelto a generar cierta preocupación tras conocerse que padecía un problema digestivo que le ocasionaba pérdida de peso y espasmos musculares. Este viernes, diez después de celebrar su 54 cumpleaños, la estrella internacional de la música se ha grabado desde su propia casa y disipaba muchas de las dudas que se acumulaban a su alrededor. Un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano era el motivo por el que la intérprete de My heart will go on se ha dejado ver de nuevo, en esta ocasión con el lógico semblante triste y serio por el conflicto bélico que se vive desde el pasado 24 de febrero en el este de Europa.

"A todos los líderes mundiales, os necesitamos ahora más que nunca para responder al llamamiento urgente de los que trabajan para ayudar a los refugiados de Ucrania y de todo el mundo", comenzaba diciendo una compungida Celine Dion en el vídeo donde la vemos vestida de blanco, con el pelo recogido y a su espalda una bandera -posada sobre el sofá- del país que ha sido invadido por Rusia. "Por favor, brinden todo el apoyo económico que puedan a esas personas que de forma desesperada se han visto obligadas a abandonar sus hogares, su nación y sus seres queridos", continuaba reclamando a los presidentes y jefes de Estado del planeta la ganadora de cinco Premios Grammy, que en un momento dado se ha puesto la mano sobre el pecho para reflejar que transmitía sus palabras de corazón y pensando en todas esas víctimas de la guerra.

El pasado enero, Celine Dion era fotografiada en Las Vegas (EE.UU.) en compañía de sus gemelos Nelson y Eddy, de 11 años, mientras acudían juntos a una cita con el dentista. Tras las instantáneas publicadas por Paris Match, que dieron lugar a numerosas especulaciones sobre su estado de salud, la cantante emitía un comunicado en el que explicaba que “tenía muchas esperanzas de estar ya lista, pero supongo que debo ser más paciente y hacer lo que me recomiendan los médicos", contaba sobre sus deseos de volver a los escenarios tras cancelar su última gira. "Hay mucha organización y preparación en nuestros espectáculos, por lo que tenemos que tomar decisiones que afectan a los planes futuros”, señalaba. "Estaré muy contenta de regresar completamente sana, así como de que todos superemos esta pandemia", concluía la intérprete de All by myself no sin antes dar las gracias por todas las muestras de cariño que ha recibido durante este tiempo.

