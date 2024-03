Los tres hijos de Céline Dion posan orgullosos junto a ella, convertidos en su gran apoyo durante su enfermedad

Las apariciones públicas de Céline Dion son cada vez menos frecuentes. La cantante, de 55 años, padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune que este 16 de marzo celebra su Día Internacional para fomentar la visibilidad y crear conciencia al respecto. “Como muchos de ustedes saben, fui diagnosticada en otoño de 2022. Tratar de superar este trastorno está siendo una de las experiencias más duras de mi vida, pero sigo convencida de que algún día volveré a los escenarios y llevaré una vida lo más normal posible. Quiero enviar ánimos a todos aquellos que también estén afectados. Nosotros podemos”.

Una emotiva carta que la intérprete canadiense ha acompañado de una bonita fotografía en la que aparece muy sonriente junto a sus tres hijos, René Charles (23) y los mellizos Eddie y Nelson (13), subida al podium de un circuito de carreras. Unos jóvenes a los que la artista ha querido dar las gracias por ser su refugio en esta época tan delicada de su vida. “Estoy profundamente agradecida por el amor y el apoyo que me brindan mis hijos, familia, seres queridos y todos mis fans”.

Hay que recordar que René Charles, Eddie y Nelson son fruto de la unión de Céline Dion con el recordado músico René Angélil, que falleció en 2016 a los 73 años después de mucho tiempo batallando contra el cáncer. De la misma manera, los chicos tienen otros tres hermanos mayores, Anne Marie, Patrick y Jean Pierre, nacidos de los dos matrimonios anteriores de su padre.

El primogénito de la voz de My Heart Will Go On está siguiendo los pasos profesionales de sus padres en la industria del espectáculo. En 2021, René debutó como cantante bajo el nombre artístico de Big Tip, para así deshacerse de la etiqueta de ‘hijo de’, con un disco de rap con letras autobiográficas. Además, fue el encargado de acompañar a la vocalista en la gala de los premios Grammy 2024 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles donde entregó a Taylor Swift el galardón en la categoría mejor álbum del año.

Los mellizos Eddie y Nelson, por su parte, se han tenido que adaptar a la lucha diaria de su progenitora, ya que viven junto a ella en Las Vegas. En esta ciudad de Nevada también cuentan con los cuidados de su tía Linda y su marido Alain. “Dependen de su madre, pero sus tíos están allí y se sienten seguros. Este reto no les ha pasado factura. Están en buenas manos, como siempre. Todo va bien”, relató Caudete, otra de las hermanas de Céline Dion, en total son 14, en una entrevista con ¡HOLA! Canadá en septiembre de 2023.