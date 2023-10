Un acto solidario organizado por Julen’s Auctions y llamado 'Lyrics for a cause' Se subastan las letras de dos temas de Céline Dion para recaudar fondos por la enfermedad que padece El 14 de noviembre se celebrará la puja en Nashville y se podrá seguir el acto por internet

El síndrome de la persona rígida que padece Céline Dion (55) es un trastorno neurológico muy poco frecuente para el que se necesita más investigación. Dispuesta a aportar recursos que permitan a los investigadores avanzar en los estudios de este campo (o de otros), la ganadora de dos premios Oscar ha decidido participar en una subasta solidaria para recaudar fondos. Se han puesto a la venta dos manuscritos en los que aparecen escritas las letras de dos de sus temas.

Los fans de la ganadora de Eurovisión pueden llevarse a casa una hoja de papel con la letra de The prayer, tema que ganó un Globo de Oro y que grabó Dion con el tenor Andrea Bocelli en 1988 en inglés para la película La espada mágica: En busca de Camelot. Posteriormente también lo grabaron en italiano y este dúo apareció en sus respectivos álbumes de estudio, These Are Special Times y Sogno. Este lote que han clasificado como el número 13, incluye partituras de David Foster, quien escribió la canción y asegura que nunca se cansa de escucharla y de ver cómo la gente disfruta oyéndola.

También se puede comprar una hoja de papel con la letra grabada de la canción The gift, que es la banda sonora de la película Love Again, estrenada este mismo año, protagonizada por Priyanka Chopra y Sam Heughan y con la intervención de la propia Dion. Este paquete, el número 42 de la lista, incluye un CD en el que la compositora Tina Parol, que ha trabahado tambien para Brirtney Spears, ha escrito con rotulador negro el siguiente mensaje: "¡El amor es el regalo!".

La subasta de los citados temas forma parte de una iniciativa llamada Lyrics for a cause (Letras por la causa), puesta en marcha por la casa Julen’s Auctions , que celebra su 20 aniversario. El martes 14 de noviembre a las 18.00 (hora local) comenzará la puja en el Hard Rock Café de Nashville, Estados Unidos, pero será un acto híbrido que se podrá seguir desde todos los puntos del mapa a través de la web de la citada empresa. El precio de salida de los dos temas de Dion es de 200 dólares (188 euros) y se espera que haya ofertas de hasta 800 dólares (755 euros). Por el momento, sin haber dado comienzo, ya hay dos personas que están dispuestas a pagar 300 dólares (283 euros).

Además de los dos manuscritos de la intérprete de My heart will go on, All by myself y Because you loved me, también se pueden adquirir un total de 57 objetos de artistas destacados en el country, el folk, el gospel, el rock... Está a la venta una guitarra firmada por Keith Urban (el marido de Nicole Kidman), un sombrero firmado por Cole Swindell, unos zapatos de Brenda Lee, partituras de la banda Eagles y letras de temas de artistas norteamericanos como Rick Springield, Garth Brooks, Chris Stapleton y Melissa Etheridge, entre otros. Muchos de los objetos han sido creados específicamente para colaborar con la subasta.

La recaudación de la puja irá a parar por cuarto año consecutivo a Music Health Alliance, una ONG que se creó en 2013 y permite el acceso a la atención médica (incluida la salud mental) a través de servicios que protegen, dirigen y conectan a los profesionales de la industria musical con soluciones médicas y financieras. "Julien's Auctions tiene el honor y el privilegio de asociarse de nuevo con Music Health Alliance en nuestra iniciativa benéfica anual de ayuda. Julien's ha incluido la filantropía en sus subastas para retribuir a la comunidad musical que ha marcado nuestras vidas con su arte y sus dones", ha explicado Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de la casa de subastas, según indica Daily Mail.