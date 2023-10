La hermana de Céline Dion habla de la evolución de la enfermedad de la artista y de cómo vive esta situación

Han pasado diez meses desde que Céline Dion anunció que padece un trastorno neurológico conocido como síndrome de la persona rígida, una dolencia muy poco frecuente que afecta a una persona entre un millón. Desde que conoció su diagnóstico, la artista de 55 años ha aparcado la música para centrarse en su salud. Su hermana mayor, Claudette, que es uno de sus grandes apoyos, ha hablado de cómo se encuentra la ganadora de Eurovisión 1988 (en el certamen interpretó Ne partez pas sans moi) y qué pasos está siguiendo para lograr una mejor calidad de vida.

"Sé que fue a Denver un par de veces porque hay grandes investigadores allí y cruzo los dedos", ha asegurado en conversación con showbizz.net. Desde Neurology Colorado, un equipo de neurólogos que tiene su sede en la citada ciudad norteamericana, aseguran que se están llevando a cabo investigaciones de esta enfermedad, centrándose en encontrar la causa exacta y el papel que tienen los anticuerpos denominados Anti-GAD.

En medio de esta situación de incertidumbre, la cantante canadiense, que tiene cinco premios Grammy, se mantiene optimista y animada. "Sé que moralmente, mentalmente, ella es fuerte. No está nada deprimida, al contrario, está llena de felicidad", ha asegurado su hermana. Además ha comentado que la artista tiene la certeza de que superará este problema de salud y así se lo transmite a su entorno: "Vamos a salir de esto, estoy escuchando todo lo que me dicen y lo estoy haciendo religiosamente, porque quiero volver".

Saber que Céline está animada es muy tranquilizador para compañeros y fans de la intérprete de My Heart Will Go On, canción que alcanzó la máxima popularidad al ser la banda sonora de Titanic. Desde que anunció su problema de salud todos se han volcado en enviarle todo su apoyo. "Hemos recibido unos mensajes de amor bonitos y nos esforzamos al máximo para que ella los reciba", indica su hermana, añadiendo que sus allegados también le recuerdan a menudo "cuánto la amamos" y le desean "todo lo mejor".

Céline Dion, que posee una prodigiosa voz y su sola presencia llena los escenarios, vive alejada del foco mediático en su mansión de Las Vegas junto a sus tres hijos, René-Charles (22) y los los gemelos Eddy y Nelson, quienes cumplen este lunes 23 de octubre 13 años. Los tres nacieron durante su matrimonio con René Angélil, quien falleció el 14 de enero de 2016 a causa de un cáncer de garganta y era además padre de otros tres hijos de relaciones anteriores: Anne-Marie, Patrick y Jean-Pierre. En su día a día, la artista cuenta también con el apoyo de su hermana Linda, que se ha mudado con ella.

Es Linda quien ejerce de portavoz con la familia, a los que traslada los avances de Céline cuando ella está ocupada. "Me dice que está trabajando duro y escuchando a los mejores investigadores", asegura su hermana mayor, quien considera que la artista tiene que centrarse en descansar y escuchar las necesidades del cuerpo. Además, desmiente que la ganadora de dos Globos de Oro esté en silla de ruedas y padezca cáncer, tal y como se ha publicado falsamente.

En medio de este proceso en el que trata de encontrar una solución a la vez que sigue los consejos de los expertos, Céline sorprendió a sus fans en mayo poniendo su voz a los temas que suenan en Love again, película protagonizada por Priyanka Chopra y Sam Heughan. En este trabajo también tiene un papel que pudo hacer antes de su diagnóstico. "Me divertí mucho haciendo esta película y tener el privilegio de aparecer con los hermosos y talentosos actores Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan en mi primer largometraje es un regalo que recordará siempre", indicaba.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida, actualmente sin tratamiento curativo, es una enfermedad neurológica poco frecuente, caracterizada por rigidez muscular de predominio axial (una parte del esqueleto) que termina condicionando un trastorno de la marcha, asociado a espasmos musculares que se desencadenan con facilidad frente a determinados estímulos. En algunos casos pueden aparecer, asimismo, signos de disfunción cerebelosa (vértigos, náuseas, mareos, cefaleas, vómitos) o compromiso facial (parálisis). No hay que olvidar que además suele asociar otros síntomas que no son motores, como ansiedad, depresión, fobias en relación con determinadas tareas, o síntomas disautonómicos, como por ejemplo diaforesis (sudoración muy profusa) o taquicardia.