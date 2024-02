René-Charles Angélil, el hijo de 23 años de Céline Dion que sacó un disco a escondidas y ha tenido un polémico romance

La participación de Céline Dion en la gala de los Grammy 2024, celebrada el pasado fin de semana, causó una gran expectación. Era la primera imagen de la artista después de dos años alejada de los escenarios por la enfermedad neurológica que padece y tanto sus compañeros como el público vivieron con emoción este esperado regreso en el que se volcaron en trasladarle su apoyo y admiración. En esta reaparición estuvo acompañada de su hijo mayor, René-Charles Angélil (23), con el que pisó el Crypto.com Arena de Los Ángeles y del que te contamos todos los detalles a continuación.

-Fallece trágicamente la sobrina de Céline Dion en medio del grave problema de salud de la cantante

-Céline Dion contará en primera persona cómo es vivir con su enfermedad

El primero de los tres hijos que tuvo la intérprete de Love again junto al recordado René Angélil llegó al mundo el 25 de enero de 2001. Ha crecido teniendo una vida discreta pero a la vez ha sido testigo del inmenso éxito de su madre, quien pasaba fuera de casa largas temporadas debido a sus exigentes giras mundiales. René-Charles Angélil se ha sentido atraído por la música y en 2021 debutó como cantante, siempre optando por labrar su propio camino. Para desligarse de la etiqueta de 'hijo de', eligió como nombre artístico Big Tip y publicó un pequeño disco de rap con letras autobiográficas.

La preparación de este trabajo la mantuvo en completo secreto. No quería recurrir a los contactos de su familia y quería demostrarse a sí mismo que podía hacerlo.. Grabó en el estudio que tienen en su hogar de Las Vegas y Dion no se enteró hasta que las canciones empezaron a ocupar los primeros puestos en las listas de la plataforma SoundCloud. Contaba en la prensa canadiense que a su madre le encantó el resultado y en todo momento le animó a seguir dedicándose a su pasión, pero que inicialmente se quedó atónita porque nunca le había escuchado hacer rap y le preguntó por qué no se lo había contado antes.

-Síndrome de la persona rígida, la enfermedad incurable que sufre Céline Dion

Al margen de esta incursión en el mundo artístico, René-Charles está matriculado desde 2019 en la Universidad de Nevada (Las Vegas) además de ser un apasionado del hockey sobre hielo y el golf. En los últimos meses ha ocupado varios titulares por su relación con Angélique Weckmann , hija de los dueños del Wynn Las Vegas, uno de los hoteles casinos más grandes y lujosos de la ciudad de Nevada. Su romance terminó en 2023, pero el tiempo que estuvieron juntos (se conocieron en 2016) estuvo salpicado por el escándalo puesto que la revista Closer aseguró que el joven estaba desarrollando una adicción al juego que lo estaba alejando de sus seres queridos.

La ruptura parece haber dado pie a una nueva etapa en la que vuelve a estar cerca de su familia. Así lo evidencia su asistencia a los Grammy acompañando a su madre. Cabe recordar que tiene dos hermanos pequeños, los gemelos Eddie y Nelson, que nacieron el 23 de octubre de 2010, y tres hermanos mayores fruto de las dos relaciones anteriores que René Angélil tuvo antes de su matrimonio con Céline Dion.