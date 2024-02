Céline Dion contará en primera persona cómo es vivir con su enfermedad

Han pasado dos años desde que se bajó del escenario y anunció que padece una rara condición neurológica. Desde entonces las noticias sobre la evolución de Céline Dion, de 55 años, han llegado siempre a través de su familia. Sus hermanas, que se han convertido en su gran apoyo, han contado los complicados síntomas de una dolencia que avanza y para la que por ahora no existe un tratamiento efectivo. Ahora ha sido ella quien ha querido romper su silencio para hablar, en primera persona, acerca de cómo está afrontando el cambio radical de vida al que la ha llevado su estado. Fuera del escenario y con importantes limitaciones físicas, Céline quiere concienciar acerca de lo que supone padecer el síndrome de la persona rígida (SPR) y lo hará en un documental I am Céline Dion, que se podrá ver en Amazon Primer Video.

Se subastan las letras de dos temas de Céline Dion para recaudar fondos por la enfermedad que padece

"Este último par de años han sido un desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero sin dejar que me defina. Mientras el camino para reanudar mi carrera como artista continúa, me he dado cuenta de lo mucho que lo he echado de menos. Estar con mis fans y verles. Durante esta ausencia, decidí documentar esta parte de mi vida, para intentar crear conciencia acerca de esta condición tan poco conocida y ayudar a otros a compartir su diagnóstico" ha escrito en sus perfiles. El proyecto está dirigido por la nominada al Oscar Irene Taylor (fue nominada en 2009 por un cortometraje documental llamado The Final Inch acerca de la vacunación de la polio en niños en la India) y su fecha de estreno se conocerá en próximas semanas.

"Este documental es un retrato sincero e íntimo de una época decisiva en la vida y la carrera de la artista, que desnuda su vida mientras intenta superar un diagnóstico impensable. Es un honor que se nos haya confiado su historia y estamos deseando compartirla con la audiencia de Prime Video en todo el mundo" ha dicho Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studios, acerca de este proyecto. Los seguidores de Céline han inundado sus perfiles con mensajes emocionados, en los que se alegran de tener noticias por fin de la artista.

Una enfermedad sin cura

Rigidez en los músculos (incluso según su hermana ha perdido el control de sus movimientos) y dificultades para hablar son algunos de los síntomas con los que lidia Céline. Esto provoca que, desde que anunciara su retiro de los escenarios, la canadiense no haya reaparecido en público. Optó por afrontar su enfermedad en privado, rodeada por sus seres queridos, que han volcado en sus cuidados. Se la pudo ver eso sí en una ocasión, a finales de octubre, con sus hijos en un partido de hockey en Las Vegas.

Las últimas noticias que se tenían sobre la artista eran sin duda preocupantes. Su hermana Claudette contaba a finales del pasado diciembre que su hermana "no tiene el control de sus músculos". "Lo que me rompe el corazón es que siempre fue disciplinada. Siempre trabajó duro. Nuestra madre siempre dijo que si lo iba a hacer bien, lo tenía que hacer de la manera correcta" contaba Claudette. Días después la familia recibía un duro golpe con la muerte de su sobrina Brigitte, de 51 años, en un accidente de tráfico.