La hermana de Céline Dion desvela el preocupante estado de salud de la cantante: ‘Rezamos por un milagro’

La artista Céline Dion, de 55 años, afronta una complicada situación tras haberle sido diagnosticado el pasado diciembre de 2022 el síndrome de la persona rígida. Un raro trastorno neurológico autoinmune que provoca la contracción involuntaria de los músculos y afecta a las cuerdas vocales. Desde ese momento, ha estado apoyada por sus hermanos y en su extensa familia, y todo lo que hemos podido saber de la cantante ha sido a través de su hermana. Claudette ha dado una nueva actualización de su estado, asegurando que Céline "está luchando todos los días para superar sus dificultades" pero que "la situación no ha mejorado".

El complicado estado de salud de Céline Dion: 'No encontramos medicina que funcione'

En una entrevista exclusiva para el último número de la revista HELLO! en Canadá, Claudette ha confesado que la intérprete de My Heart Will Go On, es una mujer fuerte y está haciendo todo lo posible por recuperarse: “Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad”. Eso sí, ha desvelado que a la familia le cuesta mucho enfrentarse a los síntomas: "Sabemos muy poco. Hay espasmos, que son imposibles de controlar. ¿Sabes cómo hay gente que brinca en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor."

El gesto de Céline Dion que ha preocupado a sus fans

Hace apenas unos meses, Claudette compartía que no se había logrado dar con un medicamento que la ayude o que por lo menos, calme su dolor. Ante la situación tan complicadda por la que está atravesando la artista, otra de sus hermanas, Linda, se ha mudado para vivir con ella y sus hijos. Mientras, Claudette en sus últimas declaraciones, ha admitido que hay muy poco que ella y su familia puedan hacer al respecto, ya que se conocer muy poco de la enfermedad. Eso sí, ha querido ser muy clara y ha sido muy tajante al confesar que no pierde la esperanza de volver a ver a Céline sobre los escenarios.

Una dolencia incurable

Fue en diciembre de 2022 cuando Céline daba a conocer de forma pública que fue diagnosticada con una enfermedad que es considerada como rara por los expertos en medicina, el Síndrome de la Persona Rígida. Desde ese momento, recibió todo el cariño y el apoyo de sus seres queridos, (sus trece hermanos y sus tres hijos), y de sus seguidores. Incluso Claudette, ha aprovechado esta entrevista para dar las gracias a la legión de fans de la intérprete: “Aman a Céline, no solo por la voz que tiene, sino también por el ser humano que es. Por la mujer en la que se ha convertido, por la madre en la que se ha convertido. La amamos por la persona que ella es”.

La afección conocida como síndrome de la persona rígida se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares por todo el cuerpo, desde el tronco hasta los brazos y las piernas. Es una enfermedad neurológica, autoinmune e incurable. Esta dolencia se relaciona y se produce, en muchas ocasiones, por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto, lo que provoca movimientos musculares espasmódicos. Es un problema de salud afecta más a las mujeres que a los hombres y que en ocasiones lleva al paciente a no poder moverse o caminar.