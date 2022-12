Celine Dion anuncia que sufre una enfermedad neurológica que le obliga a cancelar su próxima gira

Celine Dion ha anunciado una triste noticia para todos sus seguidores, ha cancelado, por el momento, todas sus actuaciones previstas de cara a 2023 y 2024. Su estado preocupa y mucho a sus seguidores, por lo que ha sido la propia artista la que ha explicado cómo se encuentra compartiendo un video con sus fans: “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y esto no es fácil. Me entristece enormemente tener que decirles que no estaré bien para comenzar mi gira por Europa en febrero. Como saben, siempre he sido un libro abierto y no estaba lista para decir nada antes. Ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que ha estado pasando" así comenzaba Celine sus declaraciones para terminar confesando que ha sido diagnosticada con “un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida que afecta a una entre un millón de personas”.

No es la primera vez que su estado de salud es noticia, la cantante fue incapaz de afrontar los conciertos que tenía programados con la gira 'Courage Tour' durante este año y apenas ha podido actuar desde 2019. Ha intentado luchar y sacar todas sus fuerzas pero sus condiciones físicas no le permiten volver a subirse a los escenarios, ya que la enfermedad que padece le afecta a todo su cuerpo.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

Esta afección conocida como 'síndrome de la persona rígida' se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares por todo el cuerpo, desde el tronco hasta los brazos y las piernas. Es una enfermedad neurológica, autoinmune e incurable. No se conoce por qué sucede esta dolencia pero se relaciona y se produce, muchas veces, por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto, suponiendo movimientos musculares espasmódicos. La popular cantante canadiense padece esta enfermedad por lo que le resulta muy difícil hacer una vida normal. Este problema de salud afecta más a las mujeres que a los hombres.

Se cree que es una enfermedad en la que el sistema inmune ataca su propio sistema nervioso central (cerebro y la medula espinal), según el Centro de Investigación de Enfermedades Raras. Se asocia frecuentemente con otras enfermedades como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa. El síndrome de la persona rígida puede ser diagnosticado mediante un análisis de sangre. El tratamiento puede incluir dosis altas de benzodiacepinas, diazepam, baclofeno o inmunoglobulina intravenosa.

¿Cómo se encuentra la cantante?

Celine ha hablado con franqueza y sin tapujos ante sus millones de seguidores de todo el mundo sobre su estado de salud y lamenta que no haya cura: “Todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”. A propósito de las manifestaciones de este mal que afecta al sistema nervioso central, la autora de My heart will go on señaló que los espasmos inciden en todos los aspectos de su vida: "Me afecta a mi vida diaria, los dolores me causan dificultades cuando camino y las inflamaciones no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar”.

