El complicado estado de salud de Céline Dion: 'No encontramos medicina que funcione'

La artista Céline Dion, de 55 años, afronta una complicada situación tras haberle sido diagnosticado el pasado diciembre el síndrome de la persona rígida, un raro trastorno neurológico autoinmune que provoca la contracción involuntaria de los músculos y afecta a las cuerdas vocales. Su hermana Claudette, que ya había manifestado hace unos días su esperanza de ver recuperada a la intérprete cantando de nuevo en un escenario, ha hablado de nuevo sobre su estado, unas noticias que demuestran que está lidiando con una situación muy difícil. De hecho otra de sus hermanas, Linda, se ha mudado con ella para ayudarla en estos momentos.

El gesto de Céline Dion que ha preocupado a sus fans

“No encontramos ninguna medicina que funcione, pero mantener la esperanza es importante” dijo. “Pienso que sobre todo necesita descanso. Siempre se entrega al máximo en cada una de sus actuaciones” añadió. Explicó que la cantante está muy al tanto de las investigaciones y los avances que se hacen en referencia a su dolencia y que confían en que pronto haya una rehabilitación que de sus frutos. El deseo que tienen es que la canadiense vuelva a subirse a un escenario, el lugar en el que ha brillado durante décadas.

“Actuar es algo innato en ella, es muy disciplinada en cada una de las facetas de su vida” dijo Claudette. Ha contado además que cuando Céline no puede hablar con ella por teléfono es su hermana Linda quien la mantiene informada sobre su evolución. “Cuando llamo a Céline y está ocupada, hablo con mi hermana Linda que está con ella y me dice que está trabajando muy duro”, declaró a Le Journal de Montreal. En el mes de mayo de 2022 la artista canceló su gira mundial de conciertos, un momento en el que los fans se volcaron con ella para enviarle todo su apoyo. En diciembre se conocía el difícil diagnóstico.

Ella misma ha hablado con franqueza sobre su estado de salud. “Todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”. La autora de My heart will go on señaló que los espasmos inciden en todos los aspectos de su vida: "Me afecta a mi vida diaria, los dolores me causan dificultades cuando camino y las inflamaciones no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar”.

Una dolencia incurable

La afección conocida como síndrome de la persona rígida se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares por todo el cuerpo, desde el tronco hasta los brazos y las piernas. Es una enfermedad neurológica, autoinmune e incurable. Esta dolencia se relaciona y se produce, en muchas ocasiones, por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto, lo que provoca movimientos musculares espasmódicos. Es un problema de salud afecta más a las mujeres que a los hombres y que en ocasiones lleva al paciente a no poder moverse o caminar.

Como se puede comprobar Céline tiene el incondicional apoyo de su familia. La artista es la más joven de catorce hermanos: Linda, Denise, Clément, Claudette, Liette, Michel, Louise, Jacques, Daniel (murió en 2016), Ghislaine, Linda, Manon y los mellizos Paul y Pauline. Tiene además tres hijos fruto de su matrimonio con René Angélil, que murió en 2016: René-Charles Angelil, de 22 años, y los gemelos Eddy y Nelson, de 13.