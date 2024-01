Fallece trágicamente la sobrina de Céline Dion en medio del grave problema de salud de la cantante

Nuevo varapalo para Céline Dion. Si hace un año era diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente e incurable que progresa de manera poco favorable según las declaraciones de su hermana Claudette en las que aseguraba que "no tiene el control de sus músculos", ahora la intérprete canadiense está de luto. Brigitte Dion, su sobrina, ha fallecido trágicamente en un accidente automovilístico que ha acabado con con su vida a los 51 años. Los hechos, que ocurrieron el 29 de diciembre en la región de Saint-Thomas, próxima a Joliette, en la provincia de Quebec, dejan a la artista canadiense sin una de las integrantes de su familia cercana, la hija de su hermana mayor Clément Dion, de 76 años. Ahora, pasados cinco días, se han desvelado más detalles que envuelven el doloroso suceso, que se produce tras unos meses muy complicados para la signataria de éxitos como My heart will go on, I'm alive, The power of love o To love you more.

Un accidente de tráfico acaba con la vida de Brigitte Dion a los 51 años

Tal y como ha trascendido, el contratiempo se produjo en torno a las 18:15 horas del último viernes de 2023. Fue entonces cuando un automóvil se salió de su carril por razones todavía desconocidas, acabando en dirección contraria y precipitando una colisión inicial entre dos vehículos entre los que se encontraba Brigitte Dion y otra posterior con un tercer coche, tal y como aseguran desde el periódico Journal de Montréal. La sobrina de Céline, que tenía su residencia a escasos kilómetros de distancia desde el punto del accidente, se dirigía a un comercio, pero tuvo que regresar a casa tras comprobar que se había olvidado la cartera y el desenlace fue una catástrofe.

Por el momento, Céline, de 55 años, no se ha pronunciado sobre este drama, algo que sí ha hecho Kim Cantin Dion, hija de la fallecida, que ha escrito un texto a modo de despedida que ha compartido en su perfil social. Una conmovedora y triste publicación a la que ha agregado un carrusel de imágenes en las que recuerda a su adorada madre con cariño y profunda devoción. "Oh mamá. Mamá, sabes que suelo tener siempre un bolígrafo bonito... Pero aquí me quedo sin palabras. No puedo creer lo que estoy haciendo... las palabras... las fotos... Estoy confundida, mamá. Mira qué hermosa es, mamá mía. Porque tú eras mi mamá desde siempre", rezan sus desgarradoras líneas.

Unos meses muy duros para la cantante

Este triste revés llega a la vida de Céline en una temporada especialmente difícil. Han pasado más de dos años desde que se bajara de los escenarios y la enfermedad que padece no le permite prever lo que ocurrirá. "En nuestros sueños está que regrese, pero ¿con qué capacidad? No lo sé", contaba con dolor Claudette recientemente, al tiempo que ponía el acento en que no se están destinando los fondos necesarios para la investigación de esta dolencia, puesto que es una de las denominadas enfermedades raras: "Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también lo es. Es lo que me preocupa. Dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque no afecta a tanta gente" explicó. Pese a que han recurrido a los mejores especialistas, su estado no mejora, según comentó, aunque la familia está siendo la mejor de las medicinas y apoyos para la estrella de la música.

La última vez que vimos a Céline fue el pasado mes de noviembre, cuando asistió sonriente, en actitud relajada y junto a sus tres hijos, René-Charles, de 22 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 13, a un partido de hockey en Las Vegas en el que se midieron los Vegas Golden Knights y los Montreal Canadiens. Unas imágenes que llegaban casi un año después de anunciar el trastorno neurológico que sufre: "He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y esto no es fácil", expuso en diciembre de 2022.

