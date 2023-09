Así están afrontando los gemelos de 11 años de Céline Dion la dura enfermedad de su madre

Céline Dion está atravesando una de las etapas más complicadas de su vida a causa de la enfermedad que padece, el síndrome de la persona rígida. Desde que lo anunciase de forma pública el pasado mes de diciembre de 2022, toda su familia se ha volcado con ella en estos momentos tan difíciles. La cantante se ha sentido muy arropada por sus hermanos y por el cariño de los tres hijos que tuvo con su difunto marido René Angélil: René-Charles, de 22 años, y Eddy y Nelson, los gemelos de 11 años. Hace tan solo unos días, su hermana Claudette explicaba en qué punto se encuentra la artista y cómo están sobrellevando la situación los pequeños de la casa, haciendo referencia a Nelson y a Eddy.

Los hijos gemelos de Céline Dion se han tenido que adaptar a la dura lucha diaria de la enfermedad de su madre: "Creo que las cosas van bien, si no, lo sabríamos", decía en una entrevista para ¡HOLA! Canadá, añadiendo que tuvieron "un pequeño 'bye bye' de ellos, pero creo que las cosas van bien", reiteraba Claudette, de 74 años. La intérprete de My Heart Will Go On es la menor de 14 hermanos. Ella continúa al cuidado de sus pequeños. Sin embargo, tiene la ayuda extra de su hermana Linda y su marido Alain que actualmente están viviendo en Las Vegas ante la situación que atraviesa la artista. La pareja está ofreciendo un apoyo adicional a los gemelos Nelson y Eddy. "Sin duda dependen de su madre, pero nunca han estado lejos de Linda y Alain, así que se sienten seguros. (Este reto) no les ha pasado factura. Están en buenas manos, como siempre. Todo va bien. Están creciendo muy deprisa, ¡ante nuestros ojos!", aseguraba Claudette.

Tal y como ha contado la hermana de Céline Dion, para los niños Las Vegas es "su ciudad". Ahí es donde "tienen sus amigos, donde van al colegio", aunque "hayamos estado todos juntos en Francia, o hayan ido a Florida de vez en cuando", contaba Claudette. También ha asegurado que la estrella canadiense tiene el apoyo de millones de fans por todo el mundo: "Aman a Céline", decía, "no sólo por la voz que tiene, sino también por el ser humano que es. Por la mujer en la que se ha convertido, por la madre en la que se ha convertido", agradeciendo así a todos los seguidores de la cantante el férreo apoyo que le están brindando.

'Rezamos por un milagro'

Además de explicar cómo se han adaptado los gemelos al trastorno neurológico autoinmune que tiene Céline Dion, Claudette ha contado cómo se encuentra su hermana. "La situación no ha mejorado", se sinceraba preocupada. Aun así, Céline está haciendo todo lo posible para poder recuperarse: "Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad. Rezamos por un milagro".

La hermana de la artista ha confesado que la familia "poco" puede hacer "para apoyarla y aliviar su dolor". Aun así, Claudette siempre ha mostrado su optimismo y su esperanza en volver a ver a Céline Dion sobre los escenarios, sobre todo en este significativo año en el que ha cumplido 55. Y es que, según su hermana, "el cinco siempre ha sido su número de la suerte, y este año cumple 55, el doble del número 5", desvelaba. "Estoy convencida de que va a ocurrir algo milagroso; es su año de suerte", señalaba con optimismo.