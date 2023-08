Miley Cyrus se sincera sobre la tensa relación que mantiene con su padre

Miley Cyrus se ha distanciado de su padre y aunque ambos han intentado mantener sus diferencias en la intimidad, la reciente boda de su madre Tish Cyrus con el protagonista de Prison Break, Dominic Purcell, han destapado las rencillas familiares empujando a la exestrella de Disney ha sincerarse sobre la tensa relación que mantiene con su progenitor.

Hablando en su especial de Disney+, titulado 'Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)', la protagonista de Hannah Montana se sinceró sobre cómo había sido crecer con un padre estrella del country y cómo sus relaciones con la fama han sido diferentes a lo largo de su vida, ya que Billy Ray Cyrus fue ganando popularidad con el pasado de los años y ella ya nació famosa.

"Mi papá creció al revés que yo. Yo me crie sobre un escenario, con una familia muy unida y viviendo todos bajos el mismo techo. Crecí financiera y emocionalmente estable y creyendo en mis relaciones. Y eso es algo que mi papá no tenía. He visto cómo eso afecta a mucha gente que pasa de no tener nada a todo. Es un lugar realmente peligroso", declaraba Miley.

"Así que creo que ahí es donde la relación de mi padre y yo con la fama y el éxito es tremendamente diferente. El hecho de que se sintiera amado por una gran audiencia lo impactó emocionalmente más que a mí. Cuando él se siente especial o importante, es cómo curar una herida de la infancia, y por eso él siempre me ha hecho sentir como una estrella", añadió la intérprete de Flowers.

Miley, quien acaba de lanzar su nuevo sencillo Used To Be Young en el que medita sobre su pasado, ha admitido que ella a diferencia de su padre cuando ve los números y los éxitos conseguidos ve a personas disfrutando de su música y no solo números. "Un número no cambia quién soy", admitía Cyrus.

Sin embargo, y a pesar de su distanciamiento, Miley señaló que tenía muy buenos recuerdos de cantar junto a su padre, quien le ha dado muy buenos consejos y la ha enseñado a sacar el máximo partido a su voz. "Tengo recuerdos maravillosos cantando con mi papá y aprendiendo y observando su voz y la forma en que usaba este instrumento".

Dejando aparte las diferencias con su padre, los medios de comunicación han señalado que Miley se siente algo "frustrada" después de que sus hermanos menores Braison, de 29 años, y Noah, de 23, no acudieran a la boda de su madre, donde ella ejerció de dama de honor y compartió protagonismo con sus otros dos hermanos Brandi, de 36 años y Trace, de 34 años, quienes sí estuvieron presentes en la ceremonia.

“La familia de Miley está completamente dividida y es una situación realmente triste. Ella está siendo muy adulta, pero lo encuentra muy frustrante. Parece una locura no ir a la boda de tu propia madre, pero ella estaba orgullosa de haber estado allí para apoyarla. Los niños se han puesto del lado de su madre o su padre y no hay mucha comunicación entre ellos. Ha ido empeorando durante el último año y no parece que haya un final a la vista" ha señalado una fuente cercana a la cantante al diario británico The Sun.