Miley Cyrus, dama de honor en la boda de su madre con Dominic Purcell, protagonista de 'Prison Break'

Miley Cyrus siempre ha dejado claro lo importante que ha sido para ella contar con el apoyo de su familia en todo momento, tanto en su vida privada como en su carrera profesional. Es por este motivo que siempre que sus seres queridos la han necesitado ha hecho todo lo posible para estar a su lado. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando la cantante ha cumplido con uno de los grandes deseos de su madre. Tish Cyrus, de 56 años, pidió a su hija que ejerciera de dama de honor en su boda con el actor Dominic Purcell, protagonista de Prision Break, de 53, y Miley no dudó en formar parte del cortejo de su madre, haciendo que esta celebración fuera doblemente especial.

Según la información publicada por la web DailyMail, Tish Cyrus y Dominic Purcell, quienes se comprometieron hace tan solo cinco meses, celebraron su enlace este sábado 19 de agosto en la nueva casa que la cantante tiene en Malibú y la hora elegida para darse el ‘sí, quiero’ fue durante la puesta de sol.

Para este día tan especial, la actriz estadounidense eligió un veraniego vestido de novia blanco sin tirantes y con velo mientras que su hija, pendiente de su madre en todo momento, eligió un vestido midi asimétrico azul baby, el mismo color que usaron el resto de las damas de honor. Miley completó su outfit con un ramo de flores blancas, y dejo su pelo suelto, peinado de raya en medio y con ondas muy naturales. La cantante prescindió de los tacones, pues se le vio en todo momento descalza caminando sobre el césped.

De acuerdo con el mismo medio, el ambiente fue muy festivo y relajado y festivo, algo que se logró percibir en las enormes sonrisas de Tish y Miley, quienes se mostraron de lo más unidas. Cabe destacar, que la intérprete dedicó a su madre y a su abuela el tema Wonder Woman, incluido en su último disco, un momento que sin duda se convirtió en uno de los más emotivos de la celebración, especialmente por lo que significa que madre e hija se mantengan juntas en estas circunstancias en los que su familia no atraviesa por un buen momento.

Algo que se vio reflejado en la marcada ausencia de sus hijos, pues tan solo Brandi además de Miley acompañaron a su madre en este día tan especial, pues actualmente la familia Cyrus está algo distancia, en parte por el inesperado divorcio en 2020 de Tish y Billy Ray Cyrus en 2020, tras 30 años juntos.

A pesar de esto, Miley sigue manteniendo una excelente relación con sus dos progenitores y buena prueba de ello no solo es su presencia en este enlace, sino que la cantante ha elegido la fecha de cumpleaños de su padre para el lanzamiento de su nueva canción Used to be Young, en la que reflexiona sobre su pasado y la forma en la que fue juzgada por su desinhibida personalidad y que estará disponible en todas las plataformas de streaming a partir del próximo viernes 25.